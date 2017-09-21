خلال لقائه وزيرة خارجية كندا… (حجاب) يحذّر من خطورة دعم المشاريع الانفصالية

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

التقى الدكتور رياض حجاب المنسَّق العام للهيئة العليا للمفاوضات وعدد من أعضاء الهيئة، وزيرة خارجية كندا، السيدة كريستيا فريلاند، مساء يوم أمس الأربعاء ٢٠ أيلول/سبتمبر، خلال زيارة يقوم بها وفد من الهيئة العليا للمفاوضات إلى مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة حالياً.

وقال د. حجاب إنَّ الهيئة العليا للمفاوضات ملتزمة بالمضي قدماً في دعم المفاوضات الأممية لتحقيق الانتقال السياسي، مضيفاً أنهم “لم يمتنعوا عن التواصل مع أية جهة معتبرة لتمثيل مطالب الشعب السوري وتخفيف معاناته وتحقيق مصالحه”، بحسب موقع “الدكتور رياض حجاب”.

وشدد د. حجاب خلال اللقاء على أنهم دعوا موسكو للانضمام إلى جهود المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالشأن السوري، لافتاً إلى أن الهيئة العليا نادت -ولا تزال تنادي- بإنشاء منظومة أمن جماعي تحقق الشراكة الاستراتيجية مع القوى الدولية الفاعلة لصياغة برنامج شامل لمواجهة مهددات الأمن العالمي، والتصدي لخطر الجماعات المتطرفة ومكافحة مد الميلشيات الطائفية التي تعرض أمن المنطقة برمتها للخطر.

وحذَّر من خطورة الدعم الخارجي لـ “المشاريع الانفصالية التي تطرحها أقليات سياسية تتحدث باسم مجموعات سكانية دون وجه حق”، مؤكداً أن “محاولة تكرار الوضع العراقي في المشهد السوري سيكون لها تبعات خطيرة على دول الجوار”.

وفي هذا الخصوص ذكّر المنسق العام بالتجارب السابقة والتي اعتبرها أنها تثبت “أن محاولات تحويل سوريا إلى عدِّة كيانات وظيفية سيؤدي إلى المزيد من الفوضى وتبوء بالفشل الذريع، لأنه سيمنع البلاد من ترميم ذاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.