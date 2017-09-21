قتلى لـ (تحرير الشام) بانفجار مقرهم في إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

تسبب انفجارٌ مجهول السبب في أحد مقار هيئة تحرير الشام بريف إدلب بمقتل أربعة عناصر على الأقل وإصابة آخرين.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة إن انفجاراً ما زال مجهول السبب ضرب صباح اليوم الخميس، مزرعة دواجن قرب بلدة بلشون في جبل الزاوية، تتخذها “تحرير الشام” مقراً لها، ما أدى إلى وقوع هذا العدد من القتلى والجرحى.

وتسبب الانفجار بدمارٍ كبيرٍ في المقر ونشوب حرائق استمرت أكثر من ساعتين.

وأضاف مراسلنا أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الانفجار وعملت على إطفاء الحريق، ثم انتشلت أربعة جثث، كما أسعفت أربعة جرحى إلى المستشفيات الميدانية القريبة.

وتزامن الانفجار مع غارات جوية مكثفة شنها الطيران الحربي الروسي منذ فجر اليوم على ريف إدلب، وتركزت على أطراف مدينة معرة النعمان (4 غارات)، وأطراف بلدة معرزينا (غارتان)، ومدينة خان شيخون (3 غارت) تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين وسقوط جرحى، وأطراف قرية بلشون بجبل الزاوية، وأطراف مدينة كفرنبل وقرية تحتايا وبلدة التمانعة.

وكان مجهولون اغتالوا بالأمس قياديين شرعيين في هيئة تحرير الشام بإطلاق النار عليهما وسط مدينة إدلب، بحسب مراسلنا هناك.