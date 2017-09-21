الدفاع الروسية تلوّح بالرد على (قسد) بالقوة

وليد غانم: كلنا شركاء

لوحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، بالردّ بقوة على أيّ إطلاق نارٍ من جهة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف دير الزور على قوات النظام هناك.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن عناصر قوات العملية الخاصة الروسية إلى جانب قوات النظام ينفذون مهمات قتالية للقضاء على تنظيم “داعش”.

وأعلن الجنرال أنه تم إبلاغ ممثلي قيادة القوات الأمريكية المتواجدة في قطر بشكل صارمٍ، بأن محاولات القصف من مناطق تواجد “قسد” ستواجه ردا فوريا.

وأفاد كوناشينكوف، بأن قوات النظام السورية تعرضت مرتين لإطلاق نار من مناطق شرق الفرات، حيث يتواجد مسلحو “قسد” وعسكريون أمريكيون.

وادعى “كوناشينكوف” أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أوقف تنفيذ عملية تحرير الرقة بسبب تقدم قوات النظام في دير الزور، مضيفاً أن أحياء مركز عاصمة تنظيم “داعش” (الرقة) والتي تشكل نحو 20 في المئة من مساحة المدينة، لا تزال تحت سيطرة الأخير.

وأوضح أن وسائل المراقبة الروسية ترصد عملية نقل مسلحي “سوريا الديمقراطية” من الرقة إلى المناطق الشمالية لدير الزور.

وتابع الناطق باسم الدفاع الروسية أن عناصر (قسد) الذين يأتون من الشمال إلى دير الزور، ينضمون دون عوائق إلى تشكيلات “داعش”، مضيفا أن وسائل المراقبة الروسية لم ترصد خلال أسبوع أي اشتباكات بين داعش وقسد.