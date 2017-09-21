غرور طبيبة يودي بحياة مريضٍ في السويداء

ميلاد عيسى: كلنا شركاء

اتهم أقارب المواطن “نجم درويش” من قرية “الحريسة” في ريف السويداء طبيبة في مستشفى “سالة” بالتسبب بوفاة قريبهم نتيجة إهمالها وغرورها أثناء تعاملها مع المريض الذي دخل الإسعاف مصاباً بذبحةٍ صدرية.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت قبل نحو ثلاثة أسابيع، نقل ناشطو شبكة “السويداء 24” عن أحد أقرباء “درويش” قوله إن المستشفى استقبل المريض “درويش” في قسم الإسعاف حيث كان يعاني من ألم صدري وضيق بالتنفس، واستدعى ممرض الإسعاف الطبيبة المناوبة التي تأخرت، فبدأ بعملية تخطيط القلب، وعند استدعائها مرة ثانية وصلت الطبيبة إلى قسم الإسعاف بحالة “انزعاج”.

وأضاف المصدر أن الطبيبة تعاملت مع الحالة بمزاجية كون الممرض قد استدعاها مرتين، ثم بدأت بلوم الممرض لأنه قام بالإجراءات اللازمة دون إذن منها، وعوضاً عن استكمال العلاج طلبت من الممرض إنهاء الاجراءات السابقة وفصل جهاز التخطيط ثم عادت لتطلب منه وصل الأجهزة مجدداً.

واكتفت الطبيبة بتقديم حبة دواء للمريض وطالبت بإيقاف تخطيط القلب لعدم توافر مادة الجيل اللازمة لها حسب ادعائها ثم غادرت الغرفة.

وتابع قريب الشخص المتوفى “عقب ذلك انهارت صحة المريض وتوقفت علاماته الحيوية ولم يعد يتنفس وتوقف قلبه عن النبض، ليتم استدعاء الطبيبة المناوبة التي قامت بتحويله إلى المستشفى الوطني في السويداء رغم أنه فارق الحياة”.

في المستشفى الوطني أدخل الأطباء المريض إلى العناية المركزة لمحاولة إنعاش قلبه إلا أن ذلك لم يفلح وأعلن التقرير الأولي عن وصول المريض الى مستشفى السويداء الوطني متوفيا.

المصدر أكد أنه عند وصول الخبر لمستشفى سالة اعتذرت الطبيبة من أحد أقارب الفقيد واكتفت بالقول “لا داعي لذكر ما حصل وأن عمره لحد هون وهذا نصيبه”.

واستطرد ان ذوي الفقيد سيقومون برفع دعوة قضائية على المستشفى وتحميلهم المسؤولية بشكل كامل، مشيراً إلى أن ما أثار استيائهم أيضا تقرير الوفاة في مستشفى سالة الذي يفيد بوفاة المواطن بعد خروجه من المستشفى في محاولة لإخفاء الحقيقة.