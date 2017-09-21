بالصور.. آليات ومدرعات تركية تعبر باب الهوى نحو سوريا

زيد المحمود: كلنا شركاء

عبرت صباح اليوم الخميس عشرات الآليات والمدرعات العسكري التركية معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، فيما قال ناشطون إنها لم تتجاوز الجانب التركي من الحدود.

وبثت شبكة “الجزيرة” صوراً للآليات التركية أثناء عبورها الحدود السورية – التركية في منطقة معبر باب الهوى.

في المقابل، قال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إن معبر باب الهوى بقي مفتوحاً اليوم أمام حركة المسافرين والبضائع، مؤكداً أن الآليات التركية التي وصلت الحدود لم تتجاوز الجانب التركي.

وتستعد تركيا لعملية عسكرية تهدف إلى نشر قواتها العسكرية داخل إدلب بموجب مقررات محادثات أستانة الأخيرة، بوصفها ضامناً لطرف المعارضة.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن قافلة محملة بجرافات عسكرية، عبرت الحدود التركية في ولاية هاتاي وتمركزت في المنطقة العازلة بين الحدودين، مضيفة أن المعدات أُرسلت وسط تدابير أمنية مشدّدة، وستعمل على دعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.