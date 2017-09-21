(النمس) يهدد بالتصعيد بتدوينة على فيسبوك… هل كتبها من سجنه؟

معتصم الطويل: كلنا شركاء

فاجأ الفنان مصطفى الخاني المعروف بلقب “النمس” متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينةٍ يهدد فيها بأنه لن يصمت عن أي خطأ مهما كان الثمن.

الخاني، وفي تدوينته فجر اليوم الخميس، قال: “لم أسكت في حياتي عن خطأ، ولن أسكت عن الخطأ ما حييت، أيا كان مُقترفه، ومهما كان الثمن (…) هكذا عرفتموني دائما، وهذا ما ستؤكده لكم الأيام القادمة. شكرا من القلب… محبتكم أغلى ما أملك”.

وأثارت هذه التدوينة شائعاتٍ انتشرت كبير في الأوساط المحلية والعربية حول إطلاق سراح (النمس) المسجون في سجن عدرا منذ عشرة أيام على خلفية دعوى رفعها ضده بشار الجعفري، سفير حكومة النظام في الأمم المتحدة.

ولم تؤكد مصادر رسمية أنباء الإفراج عن الخاني في حين رد “النمس” على تعليقات تهنئه بالخروج بالسلامة، فيما رجّحت تعليقات أخرى أن يكون “النمس” ما زال سجيناً وأحدهم دخل على حسابه في “فيسبوك” ونشر هذه التدوينة.

في المقابل، لم تنشر المواقع الموالية -التي تناولت باهتمام بالغ قضية سجن الفنان الخاني- أي خبرٍ يفيد بإطلاق سراحه أو مكوثه في السجن.