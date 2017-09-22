بمشاركةٍ من المعارضة السورية… مظاهرات تطالب بإسقاط نظام الملالي الإيراني في نيويورك

وليد غانم: كلنا شركاء

شارك العشرات من الناشطين السوريين في مظاهرات نظمتها المعارضة الإيرانية أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، مطالبةً بإسقاط نظام الملالي الإيراني، وطرد رئيسه حسن روحاني من الأمم المتحدة.

وشهدت نيويورك بالأمس مظاهرات لآلاف من أبناء الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة بالتزامن مع إلقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمته أمام الاجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردد المتظاهرون مطالبهم في هتافات دعت الامم المتحدة بطرد الملا روحاني من هذه المؤسسة الدولية وإعطاء كرسي إيران للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وشهدت المظاهرة مشاركة واسعة من أبناء الجاليات العربية وخاصة السورية واليمنية وطالب المشاركون بنقل ملف انتهاك حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن وتصنيف قوات الحرس التابعة لنظام الملالي في قوائم الإرهاب وطرد القوات التابعة للنظام الإيراني من البلدان العربية.

وتحدث خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، شخصيات من المعارضة السورية وكذلك شخصيات أميركية كالسيناتور السابق عن كانكتيكات جو ليبرمان والسفير الأسبق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون، والسناتور السابق عن نيوجرسي توريسلي.

وألقى هشام النجار أحد المشرفين على التنسيقية السورية في الولايات المتحدة خلال المظاهرة كلمةً قال فيها “نحن واثقون ولا تشكوا بأننا سوف ننتصر اليوم او غدا او بعد اسبوع لا نشك في ذلك لان هذا الجمهور يمثل الحرية والحقوق المدنية والتضامن مع جميع الشعوب، هل تريدون الحرية؟ لنبدأ من الان سوف ننتصر ولا شك في ذلك”.

كما أكد أحد الشخصيات السورية المعارضة أن “ما يجري في سوريا خلال سنوات السبعة الماضية ليس حرب طائفية مثلما تفسره الأمم المتحدة وآخرون، هي ثورة ضد أكبر وأسوأ نظام في إيران، هذه مجزرة من قبل نظام الاسد الذي يساعده النظام الإيراني، ومع الأسف النظام الروسي”.

وأضاف “النظام الاسدي ارتكب جرائم حرب بمساعدة النظام الإيراني، يجب محاكمتهم ويجب مقاضاتهم والشعب السوري سوف يقوم بذلك معكم في المقاومة الإيرانية”.

وتضمنت المظاهرات الاحتجاجية عرضا فنيا في الشارع حول 11 ألف احتجاج ضد النظام في إيران خلال عام مضى.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران ووقف الإعدامات، حيث تم إعدام أكثر من 3100 شخص في إيران في عهد رئاسة روحاني بينهم معارضون ونساء وأحداث ونشطاء من الأقليات القومية والدينية.

كما طالبوا بوقف الحصانة لقادة طهران وكذلك محاسبة مرتكبي مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين في العام 1988، وندد المتظاهرون بأعمال طهران لزعزعة الاستقرار في المنطقة والاختبارات الصاروخية البالستية المتواصلة.