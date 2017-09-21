(تحرير الشام) تستنكر دعم (حجاب) العملية العسكرية ضدها في إدلب

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أدانت هيئة تحرير الشام تصريح الدكتور رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، والذي قال فيه إنه يدعم أي عملية عسكرية لتركيا والجيش الحر ضد “القاعدة” في إدلب.

وأفاد بيان لهيئة تحرير الشام نشرته اليوم الخميس (21 أيلول/سبتمبر) على قناتها في “تلغرام”، بأن الهيئة العليا للمفاوضات قامت بدور لم تُكلف به من الشعب السوري، ولم تكن تصارح الشعب بما يجري في الجلسات والمؤتمرات المغلقة.

وأضاف بأن الأجسام المعارضة في الخارج بقيت حبيسة التصورات الموسومة والمعدة مسبقاً لحصار القوى الثورية المقاتلة وإضعافها، وتفتقر لشرعية الشعب الذي تمثله، مشيراً إلى أن الهيئة صرّحت في أكثر من محفل بعدم جلوسها على طاولة المفاوضات إلا بعد تحقيق مطالبها، فلم تحقَق وجلست “مذعنة ضعيفة”، بحسب البيان.

وأردف بيان الهيئة “نُفاجأ اليوم بتصريح شاذ من رئيس الهيئة العليا، يحرّض على قتال أبرز الأجسام الثورية (هيئة تحرير الشام)، في الوقت الذي تراغم فيه النظام المجرم على أكثر من جبهة ومكان”.

واستنكرت الهيئة في بيانها ما جاء في خطاب رئيس الهيئة، وأضافت “نهيب به أن يسلك هذا المسار إرضاءً لأجندات خارجية تصب في صالح النظام المجرم”.

وكان قد أعلن الدكتور رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، دعمه بدء عملية عسكرية لتركيا والجيش الحر في إدلب.

وقال حجاب في حديثه لقناة “الجزيرة” فجر اليوم الخميس: “نحن ندعم أي عملية عسكرية لتركيا والجيش الحر ضد القاعدة في إدلب”.