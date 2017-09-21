وفد لبناني زار واشنطن منذ يومين…هذا ما سمعه عن حزب الله

كلنا شركاء: نيويورك مورنينغ

كشفت صحيفة نيويورك مورنينغ بنسختها الإنكليزية، عن زيارة قام بها وفد لبناني الى العاصمة الأميركية واشنطن مطلع الأسبوع الحالي، والتقى خلالها عددا من مسؤولي الإدارة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، “إن وفدا من المجلس العالمى لثورة الارز، ضم رئيسه جو بعيني، وجون حجار وتوم حرب، زار واشنطن يوم الاثنين الفائت والتقى بمسؤولين بوزارة الخارجية ومجلس الامن القومي، كما التقى أيضا بمسؤولين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ”.

وبحسب الصحيفة فإن الوفد اعرب عن مخاوفه بشأن مخاطر الهيمنة الإيرانية في لبنان عبر حزب الله الذي يؤثر على الحكومة في البلاد، وناقش التهديد الذي يشكله اللاجئون السوريون في لبنان وإمكانية قيامهم بأعمال عنف ردا على الدور العدواني لحزب الله في سوريا.”

وأعرب وفد المجلس “عن دعمه للمساعدات الأمريكية للبنان، خاصة فيما يتعلق بالجيش اللبناني. ودعا المجلس إلى ضمان تقديم الدعم للجيش حتى يتمكن من أداء مهامه، وطالب ايضا بتنفيذ القرار رقم 1701 نشر قوات الطوارئ على الحدود بين لبنان وسوريا لضمان عدم عبور اسلحة الى لبنان، وناقش التهديد الرئيسي الذي يشكله حزب الله في لبنان بسبب الأسلحة التي يتلقاها”.

الصحيفة اشارت، “إلى ان المسؤولين الأميركيين أكدوا ان العقوبات على حزب الله ستطبق قريبا، وستتضمن قائمة من أنصاره، كما أكدوا معرفتهم التامة لتضخم قوة حزب الله وتهديده بسبب تدفق الأسلحة عبر الحدود مع سوريا”.

وأعرب المسؤولون الأميركيون “عن أملهم في توحد تحالف 14 آذار / مارس مرة أخرى ضد حزب الله وأن يقدم جبهة موحدة مع المجتمع المدني ضد الحزب”.