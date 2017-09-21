(داعش) يخسر عدة قرى في ريف دير الزور الشمالي

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الخميس (21 أيلول/سبتمبر) سيطرتها على عدة قرى في ريف دير الزور الشرقي، عقب انسحاب تنظيم “داعش” منها.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن قوات النظام سيطرت اليوم على (الخريطة، حاوي خريطة، الشميطية، طريف، مصرام، البويطية، حوايج ذياب شامية، زغير شامية، السعدات، تل سالم، جبل طريف، الحمد، المسراب، التبني، وعنابة) في ريف دير الزور الشمالي الغربي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الأخير، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن قوات النظام وميليشياته تتابع تقدمها شمال غرب دير الزور على ضفاف نهر الفرات باتجاه مدينة معدان، آخر معاقل التنظيم في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وفي ريف دير الزور الشرقي، أعلن “الإعلام الحربي” عن سيطرة قوات النظام وميليشياته اليوم على قرية “مظلوم” شرق قرية “مراط”، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفادت صفحة “فرات بوست” بأن قوات النظام تراجعت عن منطقة “خان زهرة” في ريف دير الزور الغربي، ونصبت راجمات صواريخ عند محطة مياه بلدة الطريف وعلى تلة كوع البويطية.

وأكدت أن قوات النظام والميليشيات التابعة لها سرقت ممتلكات الأهالي في قرى ريف دير الزور الغربي التي سيطرت عليها مؤخراً، حيث شوهدت سيارات عناصر النظام وهي تحمل أثاث الأهالي من البرادات والغسالات والمكيفات والدراجات النارية والتلفزيونات وأسطوانات الغاز ومولدات الكهرباء ومحركات المياه المنزلية والزراعية وأشرطة الكهرباء وفرش المنازل وسخانات الحمام وجميع محتويات المنازل.

وأوضح المصدر أن المسروقات تم بيع بعضها لمحال بيع المواد المستعملة وللأهالي، وتم نقل قسم كبير من هذه المواد بالشاحنات خارج محافظة دير الزور لبيعها في المحافظات الأخرى.

كما سرقت قوات النظام وميليشياته مواشي الأهالي في الخط الغربي وتم بيعها لمحلات القصابة في أحياء الجورة والقصور.