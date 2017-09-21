الملكة رانيا العبد الله تسلم رئيس الوزراء الكندي جائزة المواطن العالمي

كلنا شركاء: كندا اليوم

سلمت جلالة الملكة رانيا العبداالله امس في نيويورك جائزة المواطن العالمي لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والتي قدمها “مجلس اتلانتك” الذي يعتبر أحد أبرز المؤسسات المعنية بمجال الشؤون الدولية.

وبحضور 450 شخصية، قالت جلالتها أنه في الوقت الذي تحتفل فيه كندا بالذكرى الـ 150 على تأسيسها، يقودها ترودو لتجديد قيمها العميقة في الانفتاح والكرم والعطف وسعة الافق والتي يُحترم لأجلها الكنديين حول العالم.

وأضافت أن جاستن ترودو دخل المجال السياسي لإحداث تغيير يخدم جميع الكنديين، لكن قيادته اظهرت انه يحدث تغييراً يخدم الإنسانية بأكملها.

واستذكرت جلالتها استقبال كندا لحوالي 31 الف لاجئ في أقل من عام وكلمات ترودو انذاك حينما قال علينا مسؤولية، كجميع الدول، وعلينا القيام بالمزيد للمساعدة في حل أزمة اللجوء والهجرة العالمية.

وقالت ان الطريقة التي استقبل بها رئيس الوزراء الكندي اللاجئين لم تكن لتخفيف المعاناة فقط ولكن كانت للتأكيد على قيمة احتضان القادمين الجدد، وذلك ما يجسد معاني المواطنة العالمية باعتبارها لا تقتصر على الاهتمام أو مساعدة بعضنا البعض في الأوقات الصعبة.. لكنها قيم الاحترام والتقدير لبعضنا كأفراد في الإنسانية.

وكانت جلالتها تسلمت في عام 2013 جائزة المواطنة العالمية تقديرا لجهودها على الصعيد الإنساني والتعليمي والتنموي. وتأسس مجلس اتلانتك عام 1961 ،ويكرم الأفراد المتميزين في العديد من المجالات، ومن بين الحاصلين على الجائزة خلال السنوات الماضية رفيق الحريري، البروفسور كلاوس شواب، جون كير