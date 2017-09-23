جريمةٌ تهزّ غوطة دمشق… خالٌ يقتل ابن اخته تعذيباً لأجل 200 دولار

وليد الأشقر: كلنا شركاء

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس (21 أيلول/سبتمبر)، صوراً لطفلٍ قضى على تعذيباً على يد خاله في غوطة دمشق الشرقية.

وفي التفاصيل التي تناقلها ناشطون. الطالب الحافظ للقرآن “رامي الإبراهيم” ابن بلدة الجربا في غوطة دمشق، أُجيز منذ ثلاثة أيام بكتاب الله كاملاً واستلم مبلغ 200 دولار أمريكي هدية الحفظ.

وطلب منه خاله أن يعطيه الـ 200 دولار، فرفض رامي، فضربه خاله حتى أُغمي عليه، وعند تحويله للنقطة الطبية في المشفى الميداني، فارق رامي الحياة متأثراً بالضرب.

وأشارت المصادر إلى أن مخفر سقبا في الغوطة الشرقية استلم القضية، ثم تبين أن القاتل من تابع لأحد فصائل الغوطة فتحولت القضية للقضاء العسكري لأن القاتل عسكري، ولا زال هاربا.

وذكرت المصادر أن والد الطفل سجين لدى قوات النظام ووالدته مصابة بمرض السرطان ويتم معالجتها، وقد رفض الطفل إعطاء المبلغ لخاله لأنه يريد معالجة والدته به.

وأثارت الصور ردة فعل غاضبة لدى المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب معظمهم بإلقاء القبض على القاتل ومحاكمته.