وفد (العليا للمفاوضات) يلتقي (ديمستورا) على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة

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التقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة الدكتور رياض حجاب المنسق العام للهيئة، بالمبعوث الخاص إلى سوريا السيد ستيفان ديميستورا، اليوم الخميس 21 أيلول/سبتمبر، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر د. حجاب أن الهيئة العليا للمفاوضات كانت حريصة منذ الأيام الأولى للتأسيس على الانفتاح نحو سائر فئات المعارضة حيث تعتزم الهيئة عقد المزيد من المباحثات المفضية إلى عقد اجتماع الرياض (2) بهدف تأكيد ثوابت الثورة وتحقيق المطالب العادلة للشعب السوري، وما يعززها من قرارات دولية أبرزها “بيان جنيف” والقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة منها قرار مجلس الأمن (2254 لعام 2015)، بحسب موقع “الدكتور رياض حجاب”.

وشدد د. حجاب على ضرورة التقدم بأطروحات جديدة تسهم في تخطي الوساطة الأممية العقبات الأساسية المتمثلة في: تعنت النظام، وعدم تعاونه مع الجهود الأممية، وإمعانه في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق السوريين، وسعيه لحسم الصراع من خلال سياسات التهجير القسري، وإثارة الاحتقان الطائفي.

وحذر د. رياض في الوقت نفسه من المحاولات التي تبذلها بعض القوى ذات الأجندات التوسعية للطعن في مرجعية الهيئة ومصداقيتها، والسعي مقابل ذلك لتوظيف العملية السياسية كوسيلة لاستعادة الشرعية التي فقدها بشار الأسد جراء استخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين، وغيرها من الأسلحة المحرمة دولياً.

كما نبه إلى مخاطر الاستجابة للضغوط التي تبذلها القوى الحليفة لبشار الأسد للهيمنة على الوساطة الأممية، والدفع من خلال ذلك للتغاضي عن الملفات الأساسية في العملية كملف المعتقلين والعدالة الانتقالية ومحاسبة الذين تورطوا بارتكاب انتهاكات في حق الشعب السوري، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.