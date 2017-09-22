بقطارٍ أكله الصدأ… تأهيل الخط الحديدي بين حمص ومناجم الفوسفات

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعادت وزارة النقل والخطوط الحديدية التابعة للنظام تأهيل الخط الحديدي الذي يصل مدينة حمص بمناجم الفوسفات في منطقة خنيفيس بريف حمص الشرقي التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها.

ونشرت صفحات ومواقع موالية أمس الأربعاء، صوراً للقصار المُهترئ الذي تم تدشينه من قبل وزيرين في حكومة النظام، ليعمل على السكة الحديدية بين حمص ومناجم الفوسفات.

وأفادت صحيفة “الوطن” الموالية بأن طول سكة القطار التي تم إعادة تأهيلها يبلغ 186 كم من حمص حتى خنيفيس مناجم الشرقية، ليصبح طول السكة 289 كم من مناجم الشرقية باتجاه مرفأ طرطوس.

ووصل أمس الأربعاء أول قطار إلى مناجم الشرقية لنقل الفوسفات من المناجم إلى المعمل، وقام كل من وزيري النقل علي حمود، والنفط علي غانم، بتدشين المشروع تزامناً مع وصول القطار في مناجم الشرقية بعد عمل دام 70 يوماً.

وبيّن الوزير حمود أن تكلفة الأعمال قدرت بنصف مليار ليرة، وأوضح أن المشروع يؤمن حالياً نقل 3200 طن يومياً من الفوسفات، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد توقف 7 سنوات.

وقال وزير النفط علي غانم: بعد أسبوع من الإنتاج الأولي للفوسفات، فإن سكة القطار جاهزة لنقل الفوسفات بمعدل 3-4 آلاف طن يومياً ما يوفر من أجور النقل، وتوقع غانم ضمن الخطة الموضوعة إنتاج مليون طن من الفوسفات مع نهاية العام، والعودة إلى إنتاج 3.7 ملايين طن العام القادم.

وكانت قد أعلنت قوات النظام وميليشياته يوم الجمعة 26 أيار/مايو الماضي، سيطرتها على مناجم الفوسفات في كل من منطقتي الصوانة وخنيفيس في الريف الجنوبي الشرقي لحمص، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها.