الائتلاف: لا شرعية لأي مشاريع تلتف على إرادة الشعب السوري

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الوطني تأكيده على أن جميع المشاريع التي تحاك بالالتفاف على إرادة الشعب السوري هي مشاريع باطلة وغير شرعية أو قانونية.

وأضاف الائتلاف في تصريحٍ صحفيٍ نشره على موقعه الرسمي اليوم الخميس (21 أيلول/سبتمبر)، أن انتخابات مزعومة يحاول حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) تسويقها لتمرير مشاريعه في سوريا، ويُصر على إجرائها، مستخدماً كافة وسائل الترهيب المستوحاة من أساليب النظام، والقائمة على مختلف ألوان الضغط والتهديد بحق أبناء الشعب السوري.

وأكد الائتلاف أن أي خطوة في اتجاه مستقبل سوريا لا بد أن تنطلق من قاعدة أساسها احترام حق الشعب السوري في الاختيار الحرِّ، وأن يحدد مستقبله دون تدخل أو إملاء.

وأشار إلى أن الإصرار على تسويق أي خيار استباقي، بالقوة والإكراه، في توقيت مقصود، سواء جاء تحت اسم انتخابات محلية أو بلدية أو في ظل عناوين أخرى، هو انتهاك لحق الشعب السوري في تقرير مصيره ومستقبله، كما أنه محاولة واضحة لالتفاف على نضال السوريين الطويل في سبيل الحرية والكرامة، بحسب التصريح.