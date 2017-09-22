مصدر مطّلع لـ (كلنا شركاء): تفعيل معبر (نصيب) بات أمراً واقعاً

إياس العمر: كلنا شركاء

عاد ملف معبر (نصيب) الحدودي مع الأردن إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد صدور مجموعةٍ من التأكيدات باقتراب موعد افتتاح المعبر من جديد، بعد صمود هدنة جنوب غرب سوريا للشهر الثالث على التوالي، فعدد الخروقات مازال منخفضاً للغاية مقارنةً بالتجارب السابقة.

أمر واقع

مصدر مطلع في الجبهة الجنوبية قال لـ (كلنا شركاء) إن مباحثات تجري في الوقت الراهن لإيجاد، آلية عادلة لإعادة تفعيل المعبر الحدودي من جديد، وذلك دون السماح لقوات النظام بإدراة المعبر من جديد، فالمفاوضات تتركز في المرحلة الراهنة على إعادة تفعيل المعبر وفق آلية جديدة.

ويجري الحديث في المرحلة الحالية عن تفعيل المعبر تجاريا، بحيث يسمح للقوافل تجارية بالدخول في أوقات محددة وتحت مراقبة الأطراف الضامنة لاتفاق خفض التصعيد في المنطقة، بحيث يبقى المعبر تحت سيطرة كتائب الثوار، وبإشراف لجان مدنية مختصة من أبناء محافظة درعا، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر المطلع أن النظام عمل على تجهيز معبر جديد مخصص لهذه القوافل وهو حاجز (المسمية) على طريق السويداء ـ دمشق الدولي، ويقع تحت سيطرة الفرقة الرابعة في قوات النظام، فمهمة المعبر الجديد للنظام هو إدخال القوافل التجارية لمناطق سيطرة النظام، وبالعكس.

وأكد المصدر أن إعادة تفعيل معبر (نصيب) أصبح أمراً واقعاً في المرحلة الراهنة، وأن ذلك سيرتب تحديات إضافية على كتائب الثوار في المنطقة.

ماذا عن السويداء؟

وقال الناشط سامي الأحمد، إن النقطة المخصصة لاستقبال القوافل التجارية القادمة من معبر (نصيب) بالنسبة للنظام هي حاجز (المسمية) الواقع شمال مدينة السويداء، مما يعني أن القوافل لن يُسمح لها بالدخول وفق الصورة الحالية لمحافظتي درعا والسويداء.

وأضاف الأحمد في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن النظام عمل على جعل هذا الأمر واقعاً خلال المرحلة الماضية من خلال أخذ الأتاوات من السيارات التي تقوم بنقل البضائع للجنوب السوري من خلال ما يسمى بالترفيق على حاجز (المسمية) الواقع على طريق دمشق ـ السويداء، وهذا ما أدى لرفع أسعار السلع والبضائع في محافظتي درعا والسويداء، لتصبح الأسعار في أسواق الجنوب السوري متقاربة بغض النظر عن الجهة التي تسيطر على هذه المناطق.

وأشار إلى أن خطوة النظام أتت عقب عجزه عن افتتاح معبر تجاري في مدينة (خربة غزالة) في شهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد رفض كتائب الثوار والفعاليات المدنية في محافظة درعا لخطوة قوات النظام.