مقتل الدكتورة (عروبة بركات) وابنتها (حلا) في إسطنبول

وليد غانم: كلنا شركاء

قُتلت المعارضة السورية الدكتورة “عروبة بركات” وابنتها الوحيدة “حلا”، مساء أمس الخميس 21 أيلول/سبتمبر، في منزلهما بمدينة إسطنبول التركية، في ظروفٍ غامضة.

ونعتها أختها “شذى بركات” في تدوينة على صفحتها في “فيسبوك”، قالت فيها: “اغتالت يد الظلم والطغيان أختي الدكتورة عروبة بركات وابنتها حلا بركات في شقتهما في استنبول.

وأضافت “ننعى أختنا المناضلة الشريدة التي شردها نظام البعث منذ الثمانينات إلى أن اغتالها أخيراً في أرض غريبة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما تناقل ناشطون خبر مقتل المعارضة ورئيسة تنسيقية إسطنبول “عروبة بركات”، وابنتها الوحيدة الإعلامية “حلا بركات” في منزلهما في إسطنبول الآسيوية، دون معرفة مزيد من التفاصيل.