العميد الركن أحمد رحال: داعش والقاعدة وآستانا … خطوط دفاعية أجلت سقوط بشار الأسد

العميد الركن أحمد رحال: كلنا شركاء

على مدار سنوات الثورة وبالرغم من الزج بكل الميلشيات الطائفية إن كان عبر الضاحية الجنوبية في بيروت أو إيران والعراق والباكستان وأفغانستان، فقد شارف بشار الأسد ولأكثر من مرة على السقوط وتم انقاذه في اللحظات الأخيرة، وأصبح رهينا التدخلات الخارجية ومباهاة الوزير الروسي لافروف وزعيم عصابة حزب الله حسن نصر الله ومسؤولي إيران الذين اختلفوا بتصريحاتهم عمن كان له الفضل بإنقاذ رقبة بشار الأسد من مقصلة الثورة السورية.

لكن وعلى الرغم من كل تلك التدخلات الخارجية الداعمة للأسد فقد برزت عدة عوامل داخلية كان لها الأثر الأكبر بتأخير سقوط الطاغية وهي: تنظيم داعش، تنظيم القاعدة، اجتماع آستانا.

تنظيم الدولة في العراق والشام الذي ما لبث أن غير اسمه إلى تنظيم الدولة الاسلامية في بلاد الشام أو ما اصطلح على تسميته (تنظيم داعش) الذي دخل مفاصل الثورة السورية عنوة كالسرطان ثم ما لبث أن تغلغل بين صفوف المقاتلين والكتائب عبر شبكة اخطبوطية تستند إلى خبرات استخباراتية كبيرة تبين فيما بعد أن معظمهم عملاء لأجهزة استخباراتية إقليمية وأوروبية غربية استطاعت وعبر سيالة إمدادات مخفية في البداية ثم عبر السطو على مقدرات وأسلحة كتائب الجيش الحر بعد أن قوي عضد التنظيم ليستيقظ السوريين في المناطق المحررة على واقع أليم بسيطرة شبه مطلقة لهذا التنظيم الارهابي على مناطق كبيرة بل وسيطرته حتى على القرار العسكري لبعض المناطق، وزاد تنظيم داعش على ذلك بالسيطرة على مدينة الرقة المحررة ثم أتبعها بمدينة دير الزور مع الكثير من الجبهات والقطاعات المهمة التي كانت تشكل جبهات مواجهة للجيش الحر مع عصابة الأسد وحلفائه وحصر التنظيم أي تحرك عسكري بموافقته، وكثيرا ما قام داعش بعمليات عسكرية شعارها وعنوانها الحرب ضد عصابة الأسد لكنها كانت كارثية بحق الثورة، على سبيل المثال معركة (عائشة أم المؤمنين) التي شنها تنظيم داعش ضد مجموعة قرى تتبع لطائفة الأسد (قرى علوية) في جبهة جبل الأكراد والتي ارتكب فيها التنظيم جرائم ذبح وقتل لنساء وأطفال وشيوخ وقام بتعليق رؤوس بشرية مقطعة أمام بعض بيوت القرى التي سيطر عليها بمنظر إجرامي أساء للثورة السورية وبمشاهد وجرائم يرفضها الجيش الحر وتأبى نفوس الثوار القيام بها ليتبين فيما بعد وبشهادة بعض عناصر ميلشيات الدفاع الوطني التابعة للأسد أن غرف عمليات عصابة الأسد كانت على علم مسبق بتلك العملية وأنها مهدت الطريق لتقدم مسلحي تنظيم داعش في تلك القرى وأنه وقبل بدء الهجوم المعروف توقيته قامت بمنح إجازات غير متوقعة لمعظم الضباط المتواجدين بنفس قطاع الهجوم وزادت على ذلك بسحب مخازن بنادق المقاتلين الاحتياطية والإبقاء على مخزن واحد لكل مقاتل يتسع لثلاثين طلقة فقط، وهذا ما فسر فيما يبعد الانهيار السريع لدفاعات حوالي 13 قرية بيد تنظيم داعش وخلال فترة زمنية قياسية.

دخول تنظيم القاعدة إلى سورية لم يختلف كثيرا وكان على غرار تغلغل تنظيم داعش في مفاصل الثورة وهو المنشق عن داعش أصلا، وتحت شعار الدين وبدغدغة لنفوس المسلمين السوريين قدم تنظيم القاعدة نفسه عبر جبهة النصرة على أنه المخلص وأنه عبر مجاهديه الذين وهبوا أرواحهم للموت قادم لتخليص السوريين من عبء نظام ديكتاتوري استباح البلاد والعباد، لكن الأيام كشفت أن هذا التنظيم أتى بمشروع قاعدي لتحقيق أمنيات وتطلعات الظواهري بإقامة الخلافة الإسلامية على أكبر مساحة ممكنة من الكرة الأرضية، وأنه يعتبر الشعب السوري خشب محرقة لهذا المشروع القاعدي بدليل أن زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني لم يذكر اسم سورية على لسانه خلال كل لقاؤاته وكلماته وبياناته التي تم بثها أو نقلها عنه.

امام خطر القاعدة وخطر تنظيم داعش أعاد الغرب ترتيب أوراقه وأعاد النظر بدعمه للثورة السورية وأصبح اهتمامه بالتخلص من خطر تلك التنظيمات التي بعتبرها إرهابية أكثر من التفاته للتخلص من رأس الأسد وعصابته التي قتلت السوريين، هذا الأمر تجلى بشكل واضح من خلال تصريحات قادة الغرب بعد أن اجتاز إرهاب داعش الحدود ووصل إلى شوارع باريس ولندن ومعظم عواصم أوروبا، وبالتالي استطاعت تلك التنظيمات من إنقاذ رأس الأسد من السقوط وأعطته ترياق جديد للحياة والاستمرارية خصوصا أن هناك عواصم كانت تتمنى لتلك الثورة ألا تنتصر.

بالعودة للعامل الثالث الذي ساهم بمنع الأسد من السقوط تبرز روسية التي دخلت إلى سورية في لحظات عصيبة كان يعيشها الأسد وحلفائه بعد وصول الخطر لمعاقل النظام في الساحل وعقب محاصرة دمشق من قبل جيش الاسلام في معركة (الله غالب) التي قطعت شريان العاصمة مع المنطقة الوسطى اضافة الى قطع الطرق الجنوبية والشمالية الشرقية التي تصلها بالاردن ودير الزور وبغداد.

موسكو التي أنقذت الأسد من البقاء في الهاوية عسكريا خلال المراحل التي أعقبت غزوها لسورية، بعد زجها بكل أسلحتها الثقيلة والنوعية ما عدا النووية، ومع شعورها بأن الانغماس الطويل بالملف السوري سيعيد سيناريو أفغانستان الذي لا يحمل الكثير من البهجة لقلوب الروس، لذلك عمل قادة الكرملين على الدعوة لاجتماع عسكري في أستانا يضم ممثلين عن الحراك المسلح للثورة السورية وممثلين عن عصابة الأسد، كان عنوانه البحث بوقف لإطلاق النار وفتح ملف المعتقلين والمغيبين في أقبية سجون ومخابرات الأسد إضافة إلى فك الحصار عن المناطق المحاصرة واغاثتها.

لكن المراوغة والخداع والتضليل الذي تتسم بهم السياسة الروسية لم تغب عن اجتماع أستانا حيث حاول الروس الزج بملفات سياسية كالدستور وغيره من الملفات بقصد جعل أستانا بديلا عن جنيف والتفرد الروسي بكامل الملف السوري.

لكن على الرغم من التشكيك الأمريكي باجتماع أستانا ووصفه بالضبابي وكذلك الموقف الأوروبي الرافض للتفرد الروسي إلا أن موسكو استطاعت من إحداث خرق في صفوف الفصائل ترافق مع وجود بعض ضعفاء النفوس الذين تناسو عن قصد أن الروس هم حلفاء الأسد وطهران وأن طائراتهم وأسلحتهم وصواريخهم هي من غيرت المعادلة العسكرية على الأرض وهي من منعت سقوط الأسد، وأن شعار موسكو كان ولا يزال لا لإسقاط بشار الأسد، لكن وبرغم كل ذلك فقد أصر وفد أستانا على متابعة الطريق وتجميد الجبهات بمشهد لا يختلف كثيرا عن المصالحات التي عملت عليها قاعدة حميميم في كثير من المواقع السورية، تلك المصالحات التي يفهمها الأسد وطهران على أنها جبهات ساكنة مؤقتا ريثما تحين لحظة القوة وتوفر الإمكانية للانقضاض عليها كما حصل في حي الوعر بحمص وأحياء تشرين والقابون ومساكن برزة، وكذلك في وادي بردى ومضايا والزبداني التي سيطرت عليها عصابات الأسد وحزب الله وطهران في نفس الوقت الذي كانت تنعقد به اجتماعات جولات أستانا وعلى مرأى ومسمع الروسي ألكسندر لافرنتيبف رئيس اجتماع أستانا.

اليوم قوة بشار الأسد وحلفائه ليست كالأمس وأول الأمس رغم كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري من خلال قتله لأكثر من نصف مليون شهيد وتهجيره لأكثر من نصف سكان سورية خلف الحدود وبخسائر بالبنية التحتية وصلت لحوالي 266 مليار دولار وفق آخر التقارير الاقتصادية للبنك الدولي، لكن وبرغم ذلك فالأسد ما زال قابعا على كرسي السلطة ومستعد للاستمرار والبقاء ولو على حساب جماجم السوريين كل السوريين.

بالمحصلة يتضح للجميع أن تنظيم داعش وتنظيم النصرة أو جبهة تحرير الشام او هيئة تخرير الشام أإضافة لاجتماع أستانا هي عوامل ومسببات كان لها الأثر الواضح بمنح فرص زمنية متتالية لإبقاء بشار الأسد فوق سدة السلطة التي فقدها شرعيا مع أول نقطة دم كان سببا بها في سورية منذ 18 آذار لحظة انطلاق الثورة السورية.

لكن وبالرغم من كل حالة الضعف التي تعاني منها الثورة عسكريا وسياسيا.

وبالرغم من كل الغرباء الذين حرفوا الثورة عن مسارها الصحيح الذي يخدم ويحقق أهداف وتطلعات الشعب السوري.

وبالرغم من كل ذلك فإرادة أبناء سورية قادرة على تجاوز عصابات البغدادي والجولاني وقادرة على العودة بالثورة لمسارها الصحيح عبر تحقيق أمنيات وتطلعات وغايات أحرار سورية.

العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي