ما هي أقوى جنسية في العالم؟

كلنا شركاء: أحمد عمارة- ساسة بوست

خرج للنور المؤشر العالمي الأحدث لقوة الجنسية لعام 2016، الصادر عن مؤسسة «هينيلي وبارتنرز»، والذي يتضمن تصنيف 159 دولة، في العالم وتصدرته ألمانيا، وكانت الإمارات الأولى عربيًا، فيما تذيلت السودان واليمن ترتيب الدول العربية.

منهجية المؤشر ومعاييره

يعتمد المؤشر في تصنيفه على ثلاثة معايير أساسية، وهي القوة الخارجية للجنسية، وحرية الإقامة، وحرية السفر، ويتضمن معيار حرية السفر قدرة حاملي الجنسية على السفر إلى أكبر عدد من بلدان العالم بدون تأشيرة.

ويعتمد المؤشر على حساب النسبة المئوية لكل معيار على حدة، وبعد ذلك يكون متوسط النسبة المئوية التي تحصل عليها الدولة في المعايير الثلاثة، لها عامل الحسم في ترتيب الدولة في المؤشر، وكلما زادت تلك النسبة ارتفع ترتيب الدولة في تصنيف المؤشر، والعكس صحيح، فكلما انخفضت تلك النسبة انخفض ترتيب الدولة في المؤشر.

ألمانيا تتصدر المؤشر

سيطرت قارة أوروبا بالكامل على قائمة أقوى عشرة بلدان في المؤشر العالمي لقوة الجنسيات، ليس ذلك وحسب وإنما امتدت السيطرة الأوروبية على صدارة قائمة المؤشر طويلًا، ولم تكسر تلك السيطرة الأوروبية، سوى الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز رقم 29 بحصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 68.8%، لتكون أمريكا هي الدولة الوحيدة غير الأوروبية في أقوى 30 مركزًا للمؤشر.

و تصدّرت ألمانيا المؤشر، بحصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 82.7%، تلتها كل من فرنسا والدنمارك، بحصولهما على نفس نسبة مئوية متوسطة بلغت 82.4%، فيما حلّت أيسلندا ثالثًا بحصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 81.3%، وجاء ترتيب أعلى 10 مراكز في المؤشر كالتالي:

ألمانيا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 82.7% فرنسا والدنمارك، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 82.4 % أيسلندا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 81.3% السويد، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 81.2% النرويج، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 81% فنلندا ، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 80.7% النمسا وإيطاليا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 79.9%. هولندا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 79.7%. سويسرا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 79.6%. إسبانيا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 79.5%.

أفغانستان تتذيل المؤشر

وفي المقابل، سيطرت قارة إفريقيا على ذيل الترتيب، بوجود سبع دول إفريقية، من بين أدنى 12 دولة في ذيل المؤشر، بالإضافة إلى خمس دول من قارة آسيا، وكان الحضور العربي كبيرا في المؤخرة بوجود أربع دول عربية في قائمة أدنى 12 دولة في المؤشر.

وتذيلت أفغانستان الترتيب، بحصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 14.6%، وتفوقت عليها أفريقيا الوسطى التي جاءت في المركز رقم 158، بحصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 16.3%، فيما جاءت إريتريا في المركز رقم 157، بحصولها على نسبة مئوية متوسطة بلغت 16.6%،وجاء ترتيب أدنى عشرة مراكز في المؤشر كالتالي:

159. أفغانستان، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 14.6%.

158. أفريقيا الوسطى، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 16.3%.

157. إريتريا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 16.6%.

156. جنوب السودان والكونغو الديموقراطية، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 16.9%.

155. اليمن والسودان، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 17%.

154. سوريا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 17.2%.

153. باكستان، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 17.4%.

152. بروندي، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 18%.

151. إثيوبيا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 18.2%.

150. العراق، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 18.6%.

الإمارات الأولى عربيًا.. والسودان واليمن وفي ذيل الترتيب

تصدرت إسرائيل ترتيب دول الشرق الأوسط، بحلولها في المركز رقم 48 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 44.6% ، فيما جاء تركيا في المركز رقم 80 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت35.2%، وجاءت إيران في المركز رقم 129 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت24.2%.

وتضمن المؤشر 21 دولة عربية من أصل 22، في غياب الصومال، وسيطرت دول مجلس التعاون الخليجي الستة على صدارة ترتيب الدول العربية، تلتها عدد من دول منطقة المغرب العربي، ثم عدد من دول الشام. و قد تصدرت الإمارات ترتيب الدول العربية التي تضمنها المؤشر، بحلولها في المركز رقم 49 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت44.5%.

وتلتها قطر التي حلّت في المركز الثاني عربيًا بحلولها في المركز رقم 70 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 37.7%، ثم جاءت الكويت التي حلّت في المركز الثالث عربيًا بحلولها في المركز رقم 72 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 37%.

وفي المقابل، تذيلت اليمن والسودان، ترتيب الدول العربية بحلولهما في المركز رقم 155 عالميًا بنسبة مئوية متوسطة بلغت 17%، وتفوقت عليهما سوريا التي جاءت في المركز رقم 154 ، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 17.2%.

وهكذا جاء ترتيب الدول العربية التي تضمنها المؤشر

1. الإمارات ( المركز رقم 49 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 44.5%).

2. قطر ( المركز رقم 70 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 37.7%).

3. الكويت ( المركز رقم 72 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 37%).

4. السعودية (المركز رقم 82 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسطة بلغت 34.4%).

5. عُمان (المركز رقم 83 عالميًّا بنسبة مئوية متوسطة بلغت 34.3%).

6. البحرين (المركز رقم 84 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسط بلغت 34.2%).

7. تونس(المركز رقم 110 عالميًّا، بنسبة مئوية متوسط بلغت 27.8%).

8. الجزائر (المركز رقم 121 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 25.7%).

9. المغرب (المركز رقم 125 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 24.8%).

10. الأردن (المركز رقم 128 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 24.4%).

11. مصر (المركز رقم 130 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 23.9%).

12. لبنان (المركز رقم 134 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 23.2%).

13. جزر القمر (المركز رقم 139 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 22%).

14. موريتانيا (المركز رقم 140 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 21.7%).

15. ليبيا (المركز رقم 145 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 20.8%).

16. فلسطين (المركز رقم 146 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 20.7%).

17. جيبوتي (المركز رقم 149 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 19%).

18. العراق (المركز رقم 150 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 18.6%).

19. سوريا (المركز رقم 154 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 17.2%).

20. اليمن والسودان (المركز رقم 155 عالميًّا، بحصولها على درجة متوسطة بلغت 17%).

وهذا جدول يتضمن ترتيب الدول العربية التي شملها المؤشر، مع ذكر الفارق بين نسبة نسخة عام 2016، ونسخة عام 2015، و2012.