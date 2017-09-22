انفجارٌ قرب مطار دمشق الدولي وأنباءٌ عن غاراتٍ إسرائيلية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

هزّت انفجاراتٌ متتاليةٌ محيط مطار دمشق الدولي قرب العاصمة دمشق، ليل الخميس – الجمعة، جرّاء قصفٍ بالصواريخ، يُرجّح أنه جاء من طائراتٍ إسرائيليةٍ استهدفت المنطقة.

وأفاد ناشطون بأن حرائق ظهرت في محيط المطار بعد سماع أصوات دوي صواريخ وانفجارات عنيفة متتالية قرب مطار دمشق الدولي، القريب من الغوطة الشرقية، ورجحوا أنه ناتج عن قصف جوي إسرائيلي، في حين ذكرت صفحة “دمشق الآن” الموالية “سقوط صاروخ معادي في نقطة قرب مطار دمشق الدولي، وأن المطار بخير وقد تحركت منه إحدى الرحلات”.

وتحدثت صفحة “أخبار الهاون في دمشق” الموالية، عن قصف إسرائيلي استهدف من خارج الأجواء محيط مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان المستهدف، مشيرةً إلى أن رجال الإطفاء عملوا على إخماد الحريق، مؤكدةً أن “لا خسائر بشرية بالمكان المستهدف واقتصرت الخسائر فقط على الماديات”.

وسبق أن تعرض محيط مطار دمشق ومواقع أخرى تابعة للنظام، لقصف متكرر من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، في الوقت الذي لا زال فيه النظام يحتفظ بحق الرد.