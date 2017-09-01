الثوار يُباغتون قوات النظام جنوب حماة ويُسيطرون على عدة حواجز

رشا دالاتي: كلنا شركاء

سيطرت كتائب الثوار فجر اليوم الجمعة (22 أيلول/سبتمبر)، على عدة حواجز لقوات النظام في ريف حماة الجنوبي، وقتلت العشرات من عناصرها، رداً على استهداف المدنيين في ريف حمص الشمالي.

وأفادت مصادر ميدانية بأنه رداً على قصف قوات النظام وميليشياته للبلدات واستهدافها المتعمد للمدنيين في ريف حمص الشمالي، وسط صمت الضامن الذي لم يتحرك لإيقاف القصف على منطقة “خفض التصعيد” شمال حمص، هاجمت كتائب الثوار ليل الخميس – الجمعة مصادر إطلاق النار في حواجز قوات النظام في المنطقة الشرقية بريف حمص الشمالي لمنعها من استهداف المدنيين.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام عن مصدر عسكري داخل غرفة عمليات ريف حمص الشمالي قوله إن قوات النخبة في هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام، أغاروا على مواقع النظام المجرم في تلة خرفان وحواجز الحزب بريف حماة الجنوبي، تمت السيطرة عليها وقتل وجرح العشرات من قوات النظام، بالإضافة للاستيلاء على بعض الأسلحة الفردية والذخائر.

كما استهدفت كتائب الثوار كتيبة الرستن في ريف حمص الشمالي بقذائف الهاون رداً على قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة لمدينة الرستن، والذي أوقع جرحى في صفوف المدنيين.

واستهدفت مدفعية قوات النظام أمس قرية سنسيل ومنطقة الجولة، كما استهدفت اليوم قرية قنيطران في ريف حمص الشمالي، وقرى دلاك وعيدون وتلول الحمر في ريف حماة الجنوبي.