غاراتٌ جويةٌ تُدمّر مركز الدفاع المدني في مدينة خان شيخون

زيد المحمود: كلنا شركاء

خرج مركز الدفاع المدني في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، عن الخدمة، جراء استهدافه بشكلٍ مباشرٍ بعدة غاراتٍ جويةٍ ليل الخميس – الجمعة.

وكثّف الطيران الحربي من غاراته الجوية على مدينة خان شيخون خلال الساعات الـ 24 الماضية، ووثق ناشطون أكثر من 30 غارات جوية استهدفت المراكز الحيوية في المدينة، ومنها مركز الدفاع المدني، والذي خرج عن الخدمة

نهائياً، بعد تعرضه لخمس غارات جوية بقنابل فراغية شديدة الانفجار، وتدمير بنائه والمعدات وسيارات الإسعاف التابعة له.

كما استهدف الطيران الحربي الروسي مساء أمس محطة كهرباء في المدينة وأخرجها عن الخدمة، واندلعت النيران فيها، ما تسبب بحرمان ريف إدلب الجنوبي من الكهرباء.

وقضى تسعة مدنيين وأصيب أكثر من 10 آخرين بجروح، يوم أمس الخميس، جراء استهداف الطيران الحربي الروسي لمدينة خان شيخون بعشرات الغارات الجوية، ومن بين الضحايا ثلاثة من عائلة واحدة نازحة من بلدة خطاب بريف حماة، ووثق ناشطون أسماء عدد من الضحايا وهم: (أم حمود المزبوح، ثلاثة من أبناء يوسف المزبوح، زوجة حمود المزبوح، حياة زوجة ابراهيم حسن القطيني).