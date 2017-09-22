حجاب يلتقي وزيري خارجية السعودية وعمان على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة

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التقى وفد من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة المنسق العام، الدكتور رياض حجاب، يوم الخميس ٢١ أيلول/سبتمبر، وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي.

واستعرض حجاب مع الجبير آخر المستجدات السياسية المتعلقة بسوريا، والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، وتقدم د. حجاب بالشكر لوزير الخارجية على مواقف المملكة الداعمة للثورة السورية، ولمطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة.

كما التقى الدكتور رياض حجاب بحضور عدد من أعضاء الهيئة، يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان صباح يوم أمس في مدينة نيويورك، حيث تم استعراض أهم وآخر المستجدات المتعلقة بسوريا على الصعد السياسية والميدانية.

وكان وفد من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة الدكتور رياض حجاب، قد وصل مساء الأحد الماضي إلى مدينة نيويورك الأمريكية للقاء عدد من قادة الدول والمسؤولين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.