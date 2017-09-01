مصادر موالية: اتفاقٌ بين النظام و(داعش) يقضي بخروج الأخير من ريف السلمية

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامٍ مواليةٍ، اليوم الجمعة (22 أيلول/سبتمبر)، توصل النظام لاتفاقٍ مع تنظيم “داعش” المحاصر في ريف السلمية الشرقي شرق حماة، يقضي بإخراج مسلحي التنظيم وعائلاتهم من المنطقة.

ونقل موقع “قناة شامنا” الموالي عن مصادر ميدانية قولها إنه تم توقيع اتفاق بين حكومة النظام وممثلين عن مسلحي “داعش”، يقضي بإخراج المسلحين من ريف مدينة السلمية الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق يقضي بإخراج المسلحين دون سلاح مع عائلاتهم من ريف المدينة، وبدء عملية إخراج مسلحي “داعش” من قرى ريف السلمية الشرقي وهي سوحا، أبو حبيلات، عكش، البرغوتية، أم ميل.

وأكد المصدر أنه تم إخراج دفعتين يقدر عددهم بحوالي 1000 مسلح متضمنة العائلات، مشيراً إلى أن حكومة النظام تُقدم كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة لعملية الإخراج، وأنه سيتم إقامة مخيم على الأطراف الشرقية لمدينة السلمية لوضع المسلحين فيه.

وفي حين لم يحدد المصدر وُجهة عناصر التنظيم، وصول أكثر من 2000 مدني من المحاصرين في منطقة وادي العذيب الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” شرق السلمية، إلى ناحية الحمرا في ريف حماة الشرقي.