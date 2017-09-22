قيادي في (تحرير الشام): معركة حماة مازالت في بدايتها وانتظروا المفاجآت

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قال القيادي والشرعي في هيئة تحرير الشام، “أبو الفتح الفرغلي”، اليوم الجمعة (22 أيلول/سبتمبر)، إن المعركة التي تخوضها الهيئة والفصائل المشاركة معها في حماة، ما زالت في بدايتها.

وقال “الفرغلي” في تدوينة على قناته في “تلغرام”، إن “معركة المجاهدين في حماة ما زالت في بدايتها، وما تخفيه الأيام خير كبير وبشرى تسر المؤمنين الصادقين”.

وأضاف “من لم يستطع المشاركة ببدنه فليشارك بالدعاء، وليستبشر ويبشر المؤمنين بفتح مبين قريب بإذن الله”.

وكانت قد بدأت هيئة تحرير الشام وعدة فصائل أخرى من بينها الحزب الإسلامي التركستاني، معركةً في ريف حماة الشمالي قبل أيام، تحت اسم “يا عباد الله اثبتوا”، وسيطرت خلالها على عدة قرى وقتلت العشرات من عناصر قوات النظام وميليشياته، بحسب مصادر مقربة من الهيئة.

وأعلنت قوات النظام وميليشياته أمس الأول استعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها الهيئة والفصائل المشاركة معها في هجومها على ريف حماة الشمالي، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الفصائل المشاركة، وسط تكتم إعلامي كبير وغير مسبوق.