صفحاتٌ مواليةٌ تنشر (فيديو) لإسقاط الطائرة الإسرائيليةٍ التي استهدفت مطار دمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نشرت صفحاتٌ مواليةٌ للنظام اليوم الجمعة (22 أيلول/سبتمبر)، تسجيلاً مصوراً لما قالت إنه لإسقاط الدفاعات الجوية للنظام طائرةً إسرائيليةً دون طيار استهدفت محيط مطار دمشق الدولي الليلة الماضية، في حين أن إعلام النظام الرسمي لم ينبس ببنت شفة.

وأفادت صفحة “سوريا ببساطة” الموالية والتي نشرت التسجيل المصور، بأن الدفاعات الجوية للنظام تصدت بعدد من الصواريخ للطيران “المعادي” الذي استهدف محيط مطار دمشق الدولي بصاروخ.

وأضاف المصدر بأن دفاعات النظام الجوية قامت على الفور باستهداف الطائرة في سماء درعا، وأكدت إسقاط الهدف.

ونشرت الصفحة الموالية تسجيلاً مصوراُ للحظه إطلاق الصاروخ من قبل الدفاع الجوي التابع للنظام، مستهدفاً الطائرة “المعادية”.

وكالة “سبوتنيك” الروسية نشرت التسجيل المصور، وقال إن سلسلة انفجارات وقعت في الليلة الماضية في محيط العاصمة دمشق، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافاً لقوات النظام وحلفائها بالقرب من مطار دمشق الدولي باستخدام طائرة دون طيار.

وأضافت بأن الطائرة دون طيار الإسرائيلية التي دخلت المجال الجوي السوري من لبنان أطلقت صاروخين انفجرا في الكسوة بالقرب من المطار.

وأكدت الوكالة الروسية أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام أطلقت النار على الطائرة رداً على الهجوم، ونقلت عن عسكريين تابعين للنظام قولهم إنه تم إسقاط الطائرة دون طيار الإسرائيلية 100%، باستخدام منظومة “إس-200” (أنغار)، في حين لم يصدر عن سلطات النظام أو إسرائيل أي تصريح حتى حين تحرير هذا الخبر.