منظمات مسيحية تُدين اقتياد الشباب المسيحي للقاء الأسد

في الوقت الذي لا يزال فيه الاسد يصر على صبغ الجميع بصبغة التجانس الذي

يطمح له يصر البعض من رجال الدين المسيحيين على التطبيع معه وابداء التأييد.

أما التجانس الذي يقترحه الأسد فهو صبغة تجعل الجميع من لون واحد، لون الخضوع بحكمه و حكم عائلته من قبله و من بعده الى الابد، لون قبول الذل و رفض الحرية، لون التماهي مع الجرائم الصفراء بلون الكيماوي و السوداء بلون المحارق البشرية في المعتقلات، لون كراهية حق الانسان بالعدالة و بالحياة الكريمة.

ذلك ما جاء واضحا في خطابه بالشباب السرياني، هذا الشباب الذي اقتيد ليقابل متهم بجرائم ضد الإنسانية. اقتيد ليتحدث مع رئيس نظام هجر مئات الألوف من السوريين السريان والسوريين الآخرين بعيدا عن ارضهم بالتهميش و الاضطهاد. اقتيد ليكون شاهد زور على اعادة تأهيل طاغية لبضعة سنوات أخرى بتوجيه مضلل من بعض المسؤلين الروحيين الذين حادوا عن اظهار الحق و نصرة المظلوم، اسوة بتعاليم المسيح الذي يتقلدون صليبه ظاهرا دون عمق، يحاولون قيادة الشباب المسيحي لتبييض صفحات مليئة بالدماء من أجل التسلط على الكنيسة ووهم زيادة النفوذ.

وبدلا من التاكيد على ان المكون المسيحي في سوريا هو عماد التنوع و اساس التوافق و الوطنية يريد البعض أن يسوق نظرية التجانس تحت راية الاسد او لا ارض و لا بلد و لا احد سيبقى فيها حيا كريما.

ندين نحن الموقعين على هذا البيان جر الشباب السوري ووسمه بلطخة اللقاء بمن قتل مليون انسان و محاولات استخدامهم و استخدام قيم و تعاليم المسيحية و التضحية برمزية التاريخ السرياني في سوريا من اجل دعمه و ترسيخ نفوذه البائد الذي نخره الظلم و الفساد و نطالب البطريرك افرام و سواه من رؤساء الطوائف المسيحية باحترام الدين و عدم تطويعه اداة سياسية لخدمة الاستبداد و السلطة داعين الشباب المسيحي والشباب السوري الى التمسك بمبادئهم الانسانية و الوطنية في وجه كل هذا العنف و الظلم الجائر و عدم القبول بالتماهي مع الظلام، هم ابناء الانسان و ملح

الارض و نورها

منظمة سوريون مسيحيون من أجل السلام

المنظمة الآثورية الديمقراطية

رابطة سوريون مسيحيون ديمقراطيون