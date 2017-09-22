حبيب صالح: ثقافة المناكحات!!!

حبيب صالح: كلنا شركاء

يعتبر كثيرون أن العلمانيين مجرد كفره يبيحون الزني ,ويمارسون “التعريص” !! والعلماني واحد مثلي جنسياً ,وملحد دينياً ,وكافر بوجود الخالق الواحد ,ويعني به بعض المسلمين ,حصرا , صيغة ومنهج الايمان الاسلامي ,واله التنزيل وصاحب الرسالات!!

وبناء على ما تأسس, فان الاخوه الدواعش لاياكلون لحم الخنزير ,بل لحم الايزيديات والذميات ويبيحون تعدد الزوجات ,ويجيزون زواج المتعه “الشيعيه “وغيرهم من زواج المسيار ,وعشرين زواج اخر من الجهتين !لدرجة انه لو اخذنا بعض المسلمين من سلفياتهم وعاداتهم واحاديثهم المتواتره “لتصورنا”ان الاسلام هو دين النكاح في الدنيا والاخره,لكثرة ما الفوا فيه من مجلدات وفتاوى وخطب ,اضافة لفلسفة وطقوس الاستبراء والاستنجاء.

والكثير من طقوسهم في الحياة هى تمهيد للخلود مع الحوريات في جنة عدن ,بعرض السموات والارض!

وفي عرفي ان هذا غير صحيح “وحيث اعتقد ان المسلمين شعوب فقيره محترمه بسيطه طيبه مظلومه محتله ,ظلت قدراتهم عصية على الارتقاء! حيث شهدت افاقا للارتقاء ايام البابليين والسومريين والكلدانيين والفراعنة والفينيقيين ,كما شهدت مثيلاتها عند الاغريق ووالرومان !وكلنا يسمع بهوميروس وتوت عنخ امون والاسكندر وارسطو وافلاطون وكوبرنيكوس وفيثاغورث ونيوتن …….الخ..الخ !!

ولكني حقيقة ادهش لعلاقة بعض المسلمين بالمرأة والحوريات والنكاح بكل صوره واشكاله ! بينما يتجهون الى العلمانيين ويتهمونهم بالزنى واللواط والكفروالزندقه ويتهمونهم بنكاح اخواتهم وبناتهم “”””شوف الابواب التي يدخلون منها ,فكلها ابواب نكاحيه,وهذه هى الموسوعه الطقسية للبعض منهم!!

ولا اتحدث عن الرقيق الابيض المنتشر كالكوليرا والايدز والهواء في بلاد المسلمين ,بسبب الاوضاع الاقتصادية المتدنيه وزيادة العنوسه والعزل الاجتماعي مما يزيد في تشعب العلاقات الجنسيه واستطراداتها كاللواط والعاده السريه ومعاشرة الحيوانات ,والفوز بالحوريات بعد الموت !!! ولذلك كان الارتقاء في العلاقات الجنسية في المشرق اشكالية مستحيله , بسبب منع الاختلاط ,وتضخم المهور ,والعنس ,والعلاقات التحتيه,وثقافة العلاقة مع المرأة واعتبارها كائنا منكوحا ودونيا !

أما الاوربي والكندي الحمار الكافر فلا يعرف ان يقرأ الفاتحه !!! ولو شرحت ذلك مدنيا لقلت ان الكندي والامريكي والالماني والعلماني ,رغم جحشنته يؤمن ويقوم بصناعة التكنولوجيا والاقمار الصناعيه والاساطيل والطائرات التي تقتل المسلمين وتحتلهم من طنجه الى اندنوسيا ,قبل النكاح وبعده !

ولا يجد هؤلاء من يقرا لهم الفاتحه ويشرعن حروبهم سوى الالاف من المنظمات والمشائخ والليبرليين والجواسيس ,المرتزقه او دعاة ثقافة الاغتراب وثقافة تفوق الاعراق الاخرى!!

والمسلم هو ذلك الذي يتلقى مليون صفعه واذلال وتجويع وتهجير,وتقطيع لبلاده وتفكيك لعراها !ولا يملك الا الدعاء ,وعبقرية ابن تيميه ومحمد عبدالوهاب,وشيوخ الازهر ودمشق والملالي مشرعنوا ومخترعوا نظام التمتع !!!

مسكين اينشتاين ومسكين كوخ البنسلين ومكتشف النظام الجيني واديسون ابو الكهرباء والاخوين رايت تبع الطائرات!ومسكين تبع الات التصوير الايكوغرافي والخليوي والنتروجيني والكهرطيسي والكهربائي ,ورونتجن ابو هذا التصوير,وعلماء الفضاء والصواريخ والفيزياء النوويه !!!