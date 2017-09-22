معارك على عدة محاور في الغوطة الشرقية وجرحى في سقبا

محمد كساح: كلنا شركاء

دارت اشتباكاتٌ عنيفةٌ اليوم الجمعة، في أكثر من محور بالغوطة الشرقية، حيث يحاول النظام اقتحام حي جوبر وبلدة عين ترما ومدينة عربين، وسط تمهيد مدفعي وقصف صاروخي عنيف.

وقال “خالد الرفاعي” مراسل (كلنا شركاء) في الغوطة الشرقية إن معارك ضارية جرت اليوم الجمعة بين فيلق الرحمن وقوات النظام على محور جوبر – عين ترما حيث قصفت مدفعية النظام الأحياء السكنية بالمنطقة بالتزامن مع المعارك الدائرة.

في الأثناء سقط العديد من صواريخ أرض – أرض نوع (فيل) على نفس المنطقة دون الحديث عن أضرار بشرية.

في مدينة عربين قال مراسلنا إن اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات النظام جرت صباح اليوم، في حين قضى الشاب “أيمن ياسين شيخ التوت” من أبناء مدينة سقبا خلال المعارك الدائرة على جبهات الغوطة.

كما تحدث مراسلنا عن سقوط جرحى مدنيين بقصف مدفعي لقوات النظام على الأحياء السكنية لبلدة سقبا.

ومنذ دخول الغوطة الشرقية التي تضم قرابة 400 ألف نسمة ضمن اتفاق “تخفيف التوتر” الذي ترعاه روسيا، حدثت عشرات الخروقات في الاتفاق الذي ينص على وقف الأعمال القتالية وفتح معابر المنطقة.

وعشرات الانتهاكات وقعت في بلدات متفرقة بالغوطة كان أبرزها مجازر في مدينة عربين ومعارك يومية ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي في محور جوبر – عين ترما المطل على العاصمة دمشق.

وخرجت مظاهرة في الغوطة الشرقية عقب صلاة الجمعة، طالب فيها المتظاهرون بفك الحصار عن الغوطة وإسقاط النظام.