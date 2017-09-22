(أبو عمارة) تتبنى تفجير مقرٍ ومستودعٍ لـ (الدفاع الوطني) في حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

هز انفجارٌ عنيفٌ مدينة حلب صباح اليوم الجمعة (22 أيلول/سبتمبر)، ناجمٌ عن انفجار مستودع ذخائر في حي العرقوب، وتبنت سرية “أبو عمارة للمهام الخاصة” العملية، في حين قال إعلام النظام إن المستودع من مخلفات “الإرهابيين”.

وجاء في بيان لسرية “أبو عمارة للمهام الخاصة”، نشرته على قناتها في “تلغرام”: “بفضل من الله وقوته أسود سرية أبو عمارة للعمل النوعي خلف الخطوط تنهي أحد مقرات ومستودع ذخائر للدفاع الوطني في حلب المحتلة منطقة العرقوب بعبوات ناسفة”.

ومن جانبه، قال الإعلامي الموالي “عامر دراو” في تدوينة على صفحته في “فيسبوك”، إن “الانفجارات التي سُمعت صباح اليوم في عدة أحياء من حلب مصدرها منطقة العرقوب، حيث أدى انفجار مستودع عبوات ناسفة من مخلفات الجماعات الإرهابية إلى انهيار مدرسة في الحي”، على حد زعمه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخترق فيها سرية “أبو عمارة” دفاعات قوات النظام وميليشياته في مدينة حلب، وتستهدف مراكز حساسة لقوات النظام وميليشياته، فقد سبقها العديد من العمليات النوعية والدقيقة التي أرّقت النظام وميليشياته.