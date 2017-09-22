بالصور… مقتل ضابطٍ روسيٍ في سوريا و(الدفاع الروسية) تتكتّم

وليد غانم: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامٍ غربيةٍ اليوم الجمعة (22 أيلول/سبتمبر)، مقتل ضابطٍ في القوات الروسية، في شهر آب/أغسطس الماضي، خلال مشاركته القتال إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في سوريا.

وأفادت المصادر بأن الضابط “سابتسناز كاسوموف” قُتل خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في 2 آب/أغسطس الماضي، إثر تعرض موقعه قرب منطقة إثريا جنوب شرق الرقة لقصفٍ بقذائف الهاون.

وأشارت المصادر إلى أن الضابط “كاسوموف” من مواليد عام 1986، وقد خدم في لواء الحرس الخاص، (الوحدة العسكرية 21208)، ومقرها في مدينة “تولياتي” الروسية.

وإلى اليوم تتكتم وزارة الدفاع الروسية على خبر مقتل ضابطها “كاسوموف”، والذي حصل على 3 ميداليات عسكرية منها ميدالية “تحرير تدمر”، ما يثبت مشاركته قتال تنظيم “داعش” في مدينة تدمر شرق حمص.

وكان قد أعلن تنظيم “داعش” يوم الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر الجاري، مقتل ثلاثة جنودٍ روس، خلال المواجهات بين الطرفين قرب بلدة خشام في ريف دير الزور.

وأفادت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، بمقتل 3 عناصر من القوات الروسية خلال مواجهات قرب بلدة خشام في ريف دير الزور الشرقي. ونشرت الوكالة صوراً للقتلى الثلاثة، في حين لم يصدر عن روسيا أي تصريح بهذا الشأن حتى اليوم.