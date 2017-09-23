افتتاح معرض الكتاب والثقافة العربية في إسطنبول

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افتتح اليوم الجمعة، معرض الكتاب والثقافة العربية في اتحاد الكتاب الأتراك بمدينة إسطنبول.

ويستمر المعرض حتى الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمشاركة قرابة 50 دارا للنشر من السعودية وسوريا وتركيا ولبنان والكويت.

ويضم المعرض حوالي 8 آلاف من الكتب المعنية المجالات الدينية والثقافية والأدبية والتنمية البشرية.

وقال مدير مؤسسة دار الخير المنظمة للمعرض بلال أبو الخير، إنه سيتم ضمن إطار المعرض تنظيم ندوات تاريخية وثقافية، بمشاركة علماء وكُتاب عرب، وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ عدد زوار المعرض 100 ألف زائر.

وسيكون المعرض مفتوحاً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 21:00 ليلاً بتوقيت تركيا.