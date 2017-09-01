(داعش) يعلن مقتل 30 عنصراً من قوات النظام والروس في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الجمعة عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات النظام والقوات الروسية في هجوم لمقاتليه على مواقعهم في قرية مظلوم بريف دير الزور.

وقال التنظيم في بيانٍ له إن عناصره هاجموا نقطة تمركزٍ للقوات الروسية وقوات النظام والميليشيات الداعمة على أطراف قرية مظلوم.

وأضاف التنظيم أن معارك اندلعت لنحو ساعتين أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من القوات التي هاجمها، قبل انسحاب عناصره الذين استولوا على أسلحة وذخائر.

وأسفر الهجوم أيضاً عن تدمير مصفحة وألية عسكرية لقوات النظام، بحسب المصدر ذاته.

وأضافت وكالة أعماق المقربة من التنظيم أن الهجوم أسفر أيضاً عن تدمير عربة (بي إم بي) لقوات النظام.

وكان تنظيم “داعش” بثّ قبل يومين صوراً لجثث ثلاثة جنودٍ من القوات الروسية التي ترافق قوات النظام في معاركها بدير الزور.

في السياق، قال ناشطو شبكة ديري نيوز إن قرية مظلوم تشهد اشتباكات متكررة بين ميليشيات النظاموتنظيم داعش، بينما يقصف الطيران الروسي المناطق المحيطة، وتركز القصف على بلدتي خشام ومراط بريف دير الزور الشرقي.

وأكدت الشبكة أن قوات النظام سيطرت اليوم على بلدة التبني وقرى شيحا والكصبي وحلبية وزلبية بعد انسحاب تنظيم داعش منها إثر اشتباكات دارت بالمنطقة فيما تواصل قوات النظام تقدمها نحو بلدة “معدان عتيق” والتي تشهد بمحيطها اشتباكات عنيفة.