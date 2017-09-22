في سابقة من نوعها… عائلة (الحريري) في درعا تختار مجلس شورى لقيادتها

إياس العمر: كلنا شركاء

عقد ممثلون عن عائلة (الحريري) في محافظة درعا يوم أمس الخميس (21 أيلول/سبتمبر)، اجتماعاً لاختيار مجلس شورى للعائلة، في خطوة هي الأولى من نوعها للعائلات في محافظة درعا.

وقال الناشط نادر الحريري مراسل الهئية السورية للإعلام لـ (كلنا شركاء) إن أكثر من 100 شخصية من أبناء عائلة الحريري في محافظة درعا، اجتمعو يوم أمس في بلدة (الصورة) شرق درعا بهدف اختيار مجلس شورى للعائلة، يتولى مهام حل أي نزاع تكون العائلة طرف فيه.

وأضاف أن الاجتماع أسفر عن اختيار 13 شخصاً في مجلس شورى العائلة، على أن يرتفع العدد إلى 15 قريباً، وقد تم الاختيار وفقا للكفاءات والتوزع الجغرافي للعائلة.

الحريري أوضح أن المجتمعين اعتمدوا على مجموعة الضوابط في آلية الاختيار، أهمها تكون الشخصية من أبناء الثورة، كما تم استبعاد أي شخص مازال له صلة بالنظام، أو يتنقل بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بالإضافة لاستبعاد أي ممثلين عن كتائب الثوار من المجلس، ليكون ذا طابع مدني.

https://youtu.be/4N4I3kJwifQ