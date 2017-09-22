تركيا ترسل تعزيزات إضافية نحو إدلب ومجلس أمنها القومي ينعقد برئاسة أدروغان

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وصلت، اليوم الجمعة، قافلة تعزيزات عسكرية إضافية إلى قضاء “ريحانلي” بولاية هطاي التركية، المتاخمة للحدود مع سوريا، تزامناً مع انطلاق اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وقالت وكالة الأناضول إن قافلة التعزيزات اجتازت معبر “جلوة غوزو” بقضاء الريحانية المقابل لمعبر “باب الهوى” على الجانب السوري في ريف إدلب الشمالي، وتمركزت في المنطقة الفاصلة بين المعبرين.

وتضم التعزيزات عربات مدرعة، ومعدات عسكرية، أُرسلت وسط تدابير أمنية مشدّدة، وستعمل على دعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

في الأثناء، انطلق مساء اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في العاصمة أنقرة، ومن المنتظر أن يبحث الاجراءات الممكن اتخاذها حيال إدارة الاقليم الكردي بالعراق، على خلفية استفتاء الانفصال المزمع في 25 سبتمبر/ أيلول الحالي، بحسب “الأناضول”.

وكان الرئيس التركي أكد الخميس أن تركيا ستنشر قوات في إدلب، في إطار اتفاق “خفض التصعيد”، وذلك خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” من نيويورك.