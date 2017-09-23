تركيا تستعدّ لمنح 50 ألف سوري جنسيتها

كلنا شركاء: رصد

أكّد مدير عام النفوس والجنسية في وزارة الداخلية التركية، سنان كونار، وجود زيادة ملحوظة في أعداد طلبات الأجانب للحصول على الجنسية التركية، وأشار في حديث لوكالة لأناضول، أنّ هذه الزيادة تبين أهمية ومكانة الجنسية التركية في العالم.

ولفت أنّ معظم المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية، راغبين في البقاء في تركيا والاستثمار فيها، مؤكداً أن الجمهورية التركية ستمنح السوريين جنسيتها وفق معايير محددة، ممن يساهمون في تحقيق إمكانيات إضافية لتركيا، سواء على صعيد المهني والفني والذهني.

وبين أنّ 13 ألف سوري بالغ توفرت فيهم شروط الحصول على الجنسية، وأن إجراءات منحهم وأسرهم الجنسية انتهت ويبلغ عددهم 35 ألف.

ولفت أيضا أنهم يعملون حاليا على ملفات 4500 بالغ سوري، ويبلغ عددهم مع أسرهم 15 ألف شخص تقريباً.

وأوضح أنّ العدد الإجمالي لمن سيتم منحهم الجنسية التركية من البالغين 17 ألف و500، ويصل عددهم مع أسرهم إلى 50 ألف شخص تقريبا.