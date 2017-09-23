مجموعة (قيصر) تدّعي على نظام بشار الأسد في ألمانيا

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أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن المنشق السوري “قيصر” قدم بالتعاون مع المركز الأوروبي شكوى جنائية أمام مدع عام فدرالي ألماني ضد القيادات العليا في مخابرات النظام والشرطة العسكرية بخصوص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت “الجزيرة نت” أن الدعوى رُفعت ضد رئيس مكتب الأمن الوطني ورئيس شعبة المخابرات العسكرية ورئيس شعبة المخابرات الجوية ورئيس المخابرات العامة ورئيس الشرطة العسكرية.

وأشار المركز الأوروبي في بيانٍ له أن ممثل عن مجموعة دعم “قيصر” قدم الخميس للمدعي العام الفدرالي في كارلسروه جنوبي ألمانيا ملفات مدعومة بآلاف من الصور ذات الجودة العالية للمحتجزين الذين جرى تعذيبهم وقتلهم في مراكز الاحتجاز السورية مصحوبة في أغلب الأحيان بالبيانات الوصفية.

وأوضح البيان أن هذه الملفات والصور تمثل دليلا فريدا على آلية التعذيب والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات السورية تحت نظام بشار الأسد.

وقال الأمين العام للمركز الأوروبي وولفغانغ كاليك إن “هذه الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارس من قبل نظام الأسد”. وأشار في البيان إلى أنه لم يطلع أي محققين دوليين أو مدع عام في دول أخرى أو محاكم على هذه المعلومات والبيانات الوصفية المهمة.

وأضاف كاليك أن المركز تسلُّم نحو 27 ألف صورة سربها “قيصر”، وأحالها إلى القضاء الألمان مشيراً أن “هذه الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارس من قِبَل نظام الأسد، حتى الآن ليس هناك أي محققين دوليين أو مدعين عامِّين في دول أخرى أو محاكم قاموا بالاطلاع على هذه المعلومات”.

وأوضح كاليك أن المدعي العام الفدرالي الألماني هو السلطة القضائية الأولى التي تعاملت مع هذه المعلومات والتي قد تستخدم في إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مرتكبي هذه الجرائم من النظام السوري.

وبحسب البيان، فإن السلطات الألمانية بدأت التحقيقات واستمعت إلى شهود نجوا من التعذيب، ورفعوا شكوى جنائية بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أمام المدعي العام الفدرالي في مارس/آذار الماضي ضد القيادات العليا في شعبة المخابرات العسكرية السورية.

ووفق البيان، فإن الصور المرفقة مع الدعوى التقطت بين شهر مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013 لمحتجزين عذبوا وقتلوا في مراكز الاحتجاز السورية وجرى تسريب هذه الصور خارج سوريا.