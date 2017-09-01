د. محمد حبش: حماس وفتح…… عشر سنوات من التيه!!

د. محمد حبش: كلنا شركاء

أعلنت حماس في القاهرة تحولاَ جذرياً في سياساتها، وأطلق اسماعيل هنية دعوة مباشرة للحوار والمصالحة، وأعلنت حماس عن حل اللجنة الإدارية التي كانت تشكل انقساماً فلسطينياً وأعلنت انها تعود لمرجعية السلطة الوطنية في رام الله وطالبت الحكومة الفلسطينية بالدخول مباشرة الى غزة والقيام بأداء مهامها.

لم يكن هذا القرار بالطبع سهلاً، فالصقور في حماس ومن ورائهم فلاسفة الموت في الارض وحلف المقاومة والممانعة وعلى رأسه إيران لا يريدون أبداً لهذا الوفاق أن يتحقق، حيث لا يؤمن عباس بخط المقاومة المسلحة ولذلك فإنه يجب أن يبقى الشقاق الفلسطيني إلى الابد، وسيبقى تمويل هذه الحركة مرهوناً بالموافقة على الشرط (المقاوم) مهما كان هذا الشرط المقاوم غباء وعناء وعذاباً ورهقاً للشعب الفلسطيني المظلوم ومهما كانت ضريبته مرهقة ومدمرة للمستضعفين في غزة وفي القطاع.

ولست أدري كيف يمكن أن يكون خطاب المقاومة مقنعاً بعد هذه السنوات السبع العجاف حيث باتت المقاومة تائهة البندقية تضرب في المسلمين وتترك المشركين، وتفاخر بقتل السوريين الذين اختاروا الثورة على نظامهم وتشريدهم في الأرض، وها هي تكمل خمس سنوات من القتال الى جانب نظام استبدادي وتباهي بأنها ألقت ستين ألف صاروخ في تلك الحرب المحنونة على الشعب السوري، في حلب وحمص ودمشق والقلمون والزبداني ومضايا ودرعا ومائة مدينة أخرى دون أن تلقي قذيفة واحدة على جيش إسرائيل، ثم تقول إنها مقاومة!!!!

قبل عشر سنوات خاضت حماس غزوة غزة، وطردت موظفي الحكومة الفلسطينية من غزة، في يوم دموي أليم أعتبره أشد أيام حماس وضياعاً واستكباراً، ولا ادري كيف ينظر إليه المقاوم الحمساوي وقد دفع فيه الفلسطينيون من دمهم في يوم واحد من الشهداء مثل ما تبطش به إسرائيل عادة في عام كامل.!!

قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مالا يقل عن 116 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 550 خلال خمسة أيام من القتال الفلسطيني الفلسطيني في حزيران 2007

وما أبرئ الفتحاويين، فقد كان حزيران الاسود احتقاناً شعبياً تفجر على ركام سلسلة من المظالم ولكنه في النهاية كان دماً فلسطينياً يراق بغير حق.

لن اتحدث في الظلال السياسية للاتفاق والظروف الاقليمية والمحلية التي أملته وفرضته، ولكنني أود ان أتساءل تماماً كشاب حمساوي او فتحاوي مالذي جنيناه من هذا العناد الذي استمر عشر سنوات دون انقطاع.

لقد انسحبت إسرائيل من غزة بالكامل، بعد ان دمرت بيتها التحتية ومطارها ومرافأها وحولت عمرانها إلى يباب وحاصرتها من شعبها الاربع.

ولكن الإخوة الفلسطينيين بدلاً من أن تنصرف تحدياتهم إلى إعمار بلدهم المدمر ووقف العدوان الأثيم عليه انصرفت الإرادة إلى الشقاق والصراع مع الإخوة على مطالب سياسية، وتناحرات مناصبية، تم تغليفها بعناية بغلاف المقاومة والنضال المسلح، وبدلاً من التعاون الدبلوماسي مع القوى المؤثرة في العالم لوقف الاحتلال فقد اكتفى الهائجون بارتكاب ممارسات طائشة ولا عقلانية ضد الاحتلال كدهس المارة والطعن بالسكاكين وهو ما سمي بالمقاومة للمحتل مع أن الداهس والطاعن لا يملك اي معرفة بالمطعونين والمدهوسين، وغاية ما يعرفه بجد هو إرادة القتل وتنفيذها ضد أي هدف للمحافظة على جذوة المقاومة المسلحة التي باتت ترسم صورتنا في العالم أمة همجية فوضوية انفعالية، وباتت تشرعن للدولة الصهيونية ارتكاب مزيد من المجازر، ولم تعد المقاومة تشكل أي تهديد وجودي للدولة العبرية.

عشر سنوات من الشقاق والخصام ومع أنهم استخدموا أطهر الشعارات وأقدس التلاوات ورفعوا أصدق الرايات ولكن الذي ازداد في غزة هو فقط الفقر والجوع والحرمان، ولم تعد هذه الشعارات اللاهبة نصاً ومضموناً باي فائدة على الشعب المنكوب!!

اليوم اختارت حماس طريق الجماعة والتسامح، وأعلنت وقف جهودها الاحادية وعادت إلى قرار الجماعة، وهو قرار كبير لن يكون محل رضا للصقور، وسيعملون على إجهاضه بكل تأكيد ولكنه في الواقع أروع خطوة في الاتجاه الصحيح صوب توحد القرار الفلسطيني والبحث عن خلاص لهذا الشعب المنكوب يقوم على العدالة والقانون الدولي.

ولا أشك ابدأً أن موقف حماس النبيل هو من جعل أبا مازن يقدم يوم أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة خطاباً نارياً وطنياً يعتبر من وجهة نظري أفضل ما قدمه العرب على منصة الأمم المتحدة، ولا أعتقد ان خالد مشعل أو هنية أو أبومرزوق كان سيزيد عليه حرفاً في ذلك المشهد الدولي الأممي.

بدا محمود عباس مدعشاً وقوياً في المشهد الدولي، ولولا توحده مع حماس لم يكن له ان يتحدث بهذه القوة والصلابة ضد دولة الاحتلال وبرامجها وأن يطالب العالم بمحاكمة جرائمها ونزع اعترافه عنها حتى تخضع للحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، وتحترم حق المسلمين في القدس عاصمة لدولتهم.

إنها عشر سنوات تائهة بين حركة المقاومة الإسلامية الرئيسة في فلسطين وبين فتح أم الشهداء كما يسمها مشعل، ولكن التيه والشقاق لم يحمل للفلسطينيين أي باب من الخير وازداد الحصار والتجويع من الاحتلال ومن المجتمع الدولي أيضاً، ولم يجد هؤلاء الحزانى من يتضامن معهم بعد أن صارحهم العالم: إن بأسكم بينكم شديد، والعالم لا يؤمن بثورة لا تلتقي على راية….

إنها الكلمات نفسا التي تحتاج أن تسمعها الثورة السورية وهي تعيش أقسى أيامها ومواجعها.