(الهيئة التأسيسية) في إدلب تنتخب هيئةً رئاسية

زيد المحمود: كلنا شركاء

اختارت الهيئة التأسيسية التي هي أحد مخرجات المؤتمر السوري العام، في اجتماع عقدته الخميس 21 أيلول/سبتمبر في مدينة إدلب، هيئةً رئاسيةً لها.

وقال “عبد الرزاق الصبيح” مراسل “كلنا شركاء”، إنه قد تم يوم أمس الخميس، الإعلان عن أسماء الهيئة التأسيسية المنبثقة عن المؤتمر السوري العام، وانعقد اجتماعها الأول في مدرج إحدى الكليات في جامعة إدلب.

وأضاف مراسلنا أنه تم انتخاب الهيئة الرئاسية وتتألف من الدكتور “بسام صهيوني” الدكتور في الفقه والقانون من محافظة طرطوس رئيساً للهيئة التأسيسية، والأستاذ المحامي “سمهر بهجت شرفلي” ماجستير علوم سياسية من محافظة حمص نائباُ له، والدكتور “علي سلطان” أستاذ في جامعة إدلب من محافظة إدلب أميناً للسر.

وأشار مراسلنا إلى أن نشاط الهيئة التأسيسية يبدأ من خلال تكليف رئيس للحكومة وتشكيل لجان كما نص عليه البيان الختامي للمؤتمر السوري العام.

وكانت قد اختُتمت فعاليات مؤتمر “الإدارة المدنيّة” في محافظة إدلب، يوم الأحد الماضي 17 أيلول/سبتمبر، والتي خلُصت إلى تشكيل هيئةٍ تأسيسيةٍ لتسمية رئيس حكومةٍ لإدارة المناطق المحررة.

واجتمعت الفعاليات الثوريّة والنّقابات وممثلين عن المجالس المحليّة وأعضاء من كتل سياسية مختلفة على مدى يومين في مدينة سرمدا شّمال إدلب، وذلك من أجل تشكيل جسم مدني واحد في محافظة إدلب.

ونصت القرارات على إحداث هيئة تأسيسية تقوم بمهام مجلس الشورى حتى يتم تشكيله من قبل الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام، وكذلك من مهام الهيئة التأسيسيّة تسمية رئيس الحكومة، والمصادقة على الوزرات، وكذلك تشكيل لجنة صياغة الدّستور، وبنود أخرى.