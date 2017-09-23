فواز تللو: الهجرة النبوية واللجوء السوري

فواز تللو: كلنا شركاء

حصلت على إقامة ووثيقة السفر كلاجئ سياسي في ألمانيا في يوم ذكرى الهجرة النبوية … لا أنظر للأمر كمصادفة، بل إشارة لخير قادم، فأنا أؤمن أن كل شيء “لخير” قدره الله مهما كان الظرف صعباً، ما تواجدت النية الصافية والإخلاص مع العمل الصواب، هكذا كانت ولا زالت نظرتي لكل كرب في حياتي بما فيه فترة اعتقالي التي نظرت لها كنعمة من الله لخير قدره لي، فكنت أحيانا في معتقلي أسجد لله شكراً على نعمته و تيقنت من صواب مساري، وهي كذلك نظرتي اليوم لكل ما يحصل في مسيرتي الشخصية والمهنية والسياسية، وهي نظرتي اليوم لهذه الإشارة الربانية في ترافق يوم ذكرى الهجرة النبوية بيوم حصولي على حق اللجوء ووثائقه، إشارة ربانية ليس لي وحدي بل لكل من ضحى من هذا الشعب السوري العظيم ودفع كل هذا الثمن بصبر من أجل حريته.

لكنا إشارة ربانية فتحت لي نافذة رأيت من خلالها تشابهاً، بل تطابقاً إعجازياً بين مسيرتين؛ مسيرة رسولنا وأصحابه ومسيرة ثورتنا.

فقد خرجنا بوجه الظلم والضلال وعبادة أصنام الاستبداد نقيم دولة العدل والمساواة، كما فعل رسولنا، واضْطُّهِدْنَا كما واضْطُّهِدَ رسولنا وصحابته، وكنا قلة كما كانوا، فضاقت الحال بنا وتجبر الظلم علينا بوحشية، فتركنا بلادنا وتركنا خلفنا كل شيء من مال وأمن حاملين حلماً يرافقه عمل وتضحيات لا تنتهي لكي نعود لها محررين، وكذلك فعل رسولنا وصحابته، وقد وصل بهم المر في الهجرتين إلى حال مشابه، فجاعوا في حصار “الشِّعْب” كما جاع محاصرونا، واضطهدوا وسُفِّهوا كما فعلوا بنا، وعُذبوا وقُتلوا كما حالنا، فهاجروا ليعودوا كما فعلنا سواء كنا نازحين أو مهاجرين أو محاصرين.

طالبنا بدولة مدنية يتساوى فيها كل السوريين ووضعنا دساتير لها، وكذلك فعل رسولنا في “صحيفة المدينة” التي جمعت الجميع، مسلمين ومشركين ويهود.

أنصار رسولنا وصحابته وجدوا في “المدينة” “أنصاراً” دخلوا معهم المعركة مضحين بكل شيء، أما نحن فلم يكن لنا أنصار حقيقيون فكنا أنصار انفسنا لذلك كانت التضحيات المطلوبة منا هائلة وفي ذلك بإذن الله “خير” لنا في دنيانا وحلمنا ونصرنا وآخرتنا، “خير” ربما يغبطنا عليه صحابة رسول الله لو كانوا بيننا.

حملنا السلاح لأن الأوان قد حان، فانتصرنا بداية، كما حصل مع رسولنا وصحابته في بدر، ثم واجهتنا الانتكاسات لأننا خالفنا سنن الحياة في السياسة بغياب رؤية وقيادة حقيقية للثورة فدبت الفوضى في صفوفنا وحصلت الانتكاسات، تماماً كما حصل مع رسولنا وصحابته في معركة “أحد” في مخالفتهم لسنن المعركة الدنيوية التي قال عنها رسولنا “بل الحرب والمكيدة”.

ثم نرى اليوم وقد توالت النكسات وزاد الحصار وتكالبت الأمم علينا مع عدونا وقد اجتمعت مصالحهم في وجه الربيع العربي الذي نقوده وعرفنا أن لا صديق حقيقي لنا فالجميع ضد مشروع الحرية الذي نتبناه وقد غدروا بنا بمن فيهم من ادعى صداقتنا، وكذلك حصل مع رسولنا يوم اجتمع عليه الجميع في حصار المدينة من الخارج، وغدر به البعض ومنهم من كانوا يدعون أنهم حلفاءه من الداخل، وظن بعض أصحابه أنها النهاية كما يظن اليوم بعضنا، وتعب البعض كما تعب بعضنا، وستمر تلك الغمة بنا بإذن الله كما مرت على رسولنا.

وكما حصل معنا وقد ظهر بيننا المرجفون والطابور الخامس تحت ستار حججٍ كثيرة كالخوف علينا وعلى سوريا، داعين إلى العودة إلى نقطة الصفر مكرسين إعادة إنتاج النظام تحت مسمى الحل السياسي؛ كذلك ظهر المنافقون بين ظهراني الرسول وأصحابه بنفس الحجج ليزعزعوا الصفوف، وقد سبقهم معسكر الطغيان في مكة بعروض الشراكة وتقاسم عبادة الله والأوثان، أو تمليك الرسول الإمارة وغيرها من عروض.

وكما في عهد الرسول يوم بدأت ظاهرة الخوارج الذين قالوا أنهم أتوا لنصرة الرسول، فزادوا حتى على الرسول في دينه في معركة حنين وقد اتهموه بعدم العدل، فقال رسولنا ما قال فيهم وحذر منهم وممن سيأتي على نهجهم وبنفس حججهم؛ كذلك فعل خوارج العصر من تنظيمات قاعدية زاودت علينا في ديننا وتضحياتنا وعملت على سرقة ثورتنا وتخريبها تحت ستار شعاراتٍ فرغوها من مضمونها الحضاري والعصري ممتطين ظهر الإسلام بجهلهم وغلوهم لتبرير كل جريمة وغدر.

وكما تجاوز رسولنا كل تلك الأزمات والمؤامرات وعاد إلى بلاده محرراً ليهدم أصنام الطغيان ويقيم دولة العدل؛ كذلك نحن عائدون بإذن الله … هو الرسول وصحابته ومروا بكل ذلك، فلا علينا نحن لتحقيق النصر الآتي بإذن الله إلا الصبر والإخلاص والصواب وتصحيح المسار وتنقية الصفوف، وهو ما نفعله الآن، ولنتذكر سنن الدنيا التي نراها في تجارب الشعوب حولنا، وفي الأمثال التي نقرأها في قرآننا وفي كل الكتب السماوية: بأن التطهر لا يكون بلا تضحيات وألم، لترتفع الجائزة بقدر حجمه، وهو ما نفعله اليوم بتطهير صفوفنا وأفكارنا، وإن بألم وتضحيات كبيرة لتطهر أعظم ليُنْتِجَ بإذن الله حضارةً أعظم ومستقبلاً أروع وسوريا أجمل يسكنها سوريون يأمنون فيها حياتهم مالهم وحريتهم وكرامتهم، ويتمتعون بحياتهم فيها متنعمين بخيراتها التي لا يسرقها أحدن ويحكمونها ويتمتعون فيها بالعدل الذي لا يتجاوز فيها أحد.

لا أنظر لها كصدفة بل كإشارة ومشيئة ربانية؛ وكما التقت عندي ذكرى يوم الهجرة بيوم الحصول على حق اللجوء، كذلك ستلتقي النهايتان بإذن الله؛ يوم تحررت مكة من أصنام الطغيان والعبودية وقام فيها العدل، بيومٍ العودة الآتي بإذن الله، يوم نعود محررين بلادنا سوريا العظيمة من الاحتلال وأصنام الطغيان والاستبداد لنقيم نحن السوريون الأحرار الطيبون النبلاء، دولة العدل والحرية والكرامة.