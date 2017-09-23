تعزيزات عسكرية تتجه إلى بيت جن غرب دمشق

إياس العمر: كلنا شركاء

أرسلت قوات النظام مساء أمس الجمعة تعزيزات وُصفت بالضخمة إلى محيط بلدة (بيت جن) في ريف دمشق الغربي، وذلك بعد أيام من تهديد قائد الفرقة الأولى في قوات النظام اللواء (زهير الأسد) لأهالي البلدة.

الناشط قاسم الأحمد قال لـ (كلنا شركاء) إن قوات النظام أرسلت تعزيزات لمحيط البلدة تضمنت 21 دبابة و 16 عربة بي ام بي، بالإضافة لعشرات السيارات التي تمركزت على أطراف البلدة المحاصرة من قبل قوات النظام و الميلشيات الموالية له.

وأضاف أن البلدة تعتبر المعقل الأخير لكتائب الثوار في غرب العاصمة، وذلك بعد تمكن قوات النظام و الميلشيات الموالية له من السيطرة على معظم معاقل الثوار في غرب العاصمةـ عقب اتفاق مدينة (داريا) العام المنصرم.

وكانت المروحيات الحربية استهدفت البلدة منذ مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري بأكثر من 20 برميل متفجر، بالإضافة للقصف اليومي من قبل قوات النظام المتمركزة باللواء 90.

ولفت الأحمد إلى أن المنطقة كانت شهدت معارك مطلع الشهر الجاري، في محاولة من قبل كتائب الثوار لربط بلدة (بيت جن) بريف القنيطرة المحرر.