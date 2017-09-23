المرصد الآشوري : رايات طائفية ترتفع فوق دير ماركوركيس في مدينة الموصل العراقية



علمت مصادر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان بانتشار رايات طائفية على اسطح الاديرة والكنائس في مدينة الموصل المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي “داعش”. حيث شوهد ارتفاع راية ” يا حسين ” على سطح دير مار كوركيس التاريخي، والذي يبعد 9 كم شمال مركز مدينة الموصل العراقية، والتابع للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، والذي كان قد قام في وقت سابق عناصر تنظيم داعش الإرهابي بتفجير اجزاء منه ملحقين اضراراً كبيرة فيه والمقبرة المجاورة له.

إننا في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان وبينما ندين ونستنكر هذه التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها مجموعات شيعية في مليشيا الحشد الشعبي في مدينة الموصل، والقرى والبلدات المحيطة بها، فإننا بالوقت ذاته نطالب الحكومة العراقية والجيش العراقي ومجلس محافظة نينوى بإزالة هذه المخالفات، ومعالجة هذه التصرفات الاستفزازية التي لا ولن تحمد عقباها مستقبلاً، والتجارب السابقة المريرة خير دليل وشاهد، اخذين بعين الاعتبار المحاولات الحثيثة والجدية لبعض الجهات العراقية باحداث تغيرات ديموغرافية في المنطقة، كما ونطالب الحكومة العراقية والسلطات الشرعية في محافظة نينوى بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه مواطنيهم من خلال بسط سيطرتهم على المدينة، ووضع حدّ لانفلات المليشيات ذات التوجه الطائفي، والسعي بكل الطرق لإعادة المهجرين والنازحيين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم، وتوفير البيئة الامنة والمناسبة لذلك باسرع وقت ممكن.

23 ايلول / سبتيمبر 2017