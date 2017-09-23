قتلى لقوات النظام قنصاً على يد الثوار جنوب حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار صباح اليوم السبت (23 أيلول/سبتمبر)، عن مقتل ستة عناصر لقوات النظام، قنصاً قرب بلدة حربنفسه في ريف حماة الجنوبي.

وأفادت حركة أحرار الشام الإسلامية، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مجموعة من عناصرها بالاشتراك مع فصائل أخرى، تسللوا الليلة الماضية إلى حاجز المداجن شما بلدة حربنفسه.

وأضافت بأن الثوار تمكنوا من قتل 6 عناصر لقوات النظام قنصاً، وإصابة آخرين بجروح، مشيرةً إلى أن العلمية جاءت رداً على قصف المدنيين في ريف حمص الشمالي.

كما ردت غرفة عمليات ريف حمص الشمالي على القصف الهمجي الذي استهدف مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، والذي أوقع ضحايا مدنيين، باستهداف معاقل قوات النظام في قرى جبورين والأشرفية والمختارية الموالية، بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما استهدفت غرفة العمليات مواقع قوات النظام في مدينة حمص بصواريخ الغراد.

وفي السياق، قضى مساء أمس الجمعة، أربعة مدنيين بينهم مدير التربية الحرة في حمص، جرّاء قصفٍ لقوات النظام على مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة إنّ قوات النظام في الحواجز القريبة استهدفت بالمدفعية الثقيلة منازل المدنيين في تلبيسة موقعةً أربعة قتلى وعددٌ من الجرحى أسعفوا إلى المستشفيات الميدانية القريبة.

ونعت مديرية التربية الحرة في حمص الأستاذ عبد الباسط العلوش، مدير التربية، جراء القصف الذي طال المدينة، كما تسبب القصف بمقتل كلٍّ من “ماهر الشيخ ضاهر (النطار) ووالده عمر، وعبد الرحمن قيسون”.

وقضى الشاب “منذر غياث الخطيب” فجر اليوم متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة القصف على مدينة الرستن بريف حمص الشمالي منذ يومين.