تعليق الدوام في مدارس أربع مدن بريف إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، أمس الجمعة 22 أيلول/سبتمبر، تعليق الدوام في أربع مدنٍ بريف إدلب ابتداءً من اليوم السبت، وذلك جراء القصف المستمر على مدن وبلدات محافظة إدلب.

وجاء في بيان لمديرية التربية في إدلب: “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على سير العمل ونظراً لاستمرار الغارات بالطيران الحربي الروسي والسوري والصواريخ بعيدة المدى، يستمر توقف الدوام في المجمعات التربوية التالية: خان شيخون، كفرنبل، معرة النعمان، أريحا، ولمدة ثلاثة أيام تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 23/9/2017”.

وفي السياق، تحليق 7 طائرات حربية روسية و9 طائرات استطلاع في أجواء محافظة إدلب بالتزامن مع غارات جوية على مدينة خان شيخون، في حين قضى مدني وأصيب عشرات آخرون بينهم عناصر من الدفاع المدني، جراء قصف جوي على بلدة تل مرديخ بريف إدلب.

كما تعرضت مدينة معرة النعمان وبلدة التمانعة بريف إدلب لقصف جوي بالصواريخ، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.