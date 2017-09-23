قوات النظام تقترب من السيطرة على آخر مدينة لـ (داعش) بريف الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

سيطرت قوات النظام وميليشياته اليوم السبت (23 أيلول/سبتمبر)، على عدة قرى شرق مدينة معدان بريف الرقة الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفادت مصادر إعلام موالية بسيطرة قوات النظام وميليشياته صباح اليوم على قريتي معدان عتيق ومظلوم في ريف دير الزور، وبقيت كيلومترات قليلة تفصلها عن مدينة معدان آخر معاقل تنظيم “داعش” في ريف الرقة الشرقي.

وكانت قوات النظام قد سيطرت أمس على قرى (حلبية وزلبية والقصبي) في ريف دير الزور الغربي وتابعت تقدمها باتجاه معدان.

ويحاذي نفوذ قوات النظام جنوبي الرقة مناطق سيطرة ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد) وصولاً إلى محيط مدينة دير الزور من الجهة الشمالية الشرقية.

وشن طيران التحالف الدولي غارة جوية أمس استهدفت سيارة تابعة لتنظيم “داعش” بالقرب من جامع الهدى (محمد الحسن) في مدينة العشارة، ما أدى إلى مقتل من فيها.