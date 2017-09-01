(قسد) تعلن سيطرتها على أكبر شركتين للغاز شرق دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية اليوم السبت (23 أيلول/سبتمبر)، سيطرتها على أكبر شركتين للغاز في دير الزور، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة “هاوار” المقربة من ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، بأن “مقاتلي مجلس دير الزور العسكري المنضوي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية يحققون مزيداً من التقدم في ريف دير الزور في إطار حملة (عاصفة الجزيرة) لتحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة والضفة الشرقية لنهر الفرات من مرتزقة داعش”.

وأضافت “بالتزامن مع تقدم مقاتلي مجلس دير الزور العسكري تمكن المقاتلون في تمام الساعة 09.50 من صباح اليوم من تحرير شركتي العزبة وكونيكو للبترول شمال شرقي مدينة دير الزور، بعد حصار استمر يومين”.

ومن جهتها، أفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” بأن قوات النظام وميليشياته سيطرت على قرية مظلوم وبعض النقاط في بلدة خشام على الضفة الشرقية من نهر الفرات، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وكانت قد أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم السبت 9 أيلول/سبتمبر، عن بدء حملة عسكرية للسيطرة على مناطق في الجزيرة والمنطقة الشرقية للفرات، تحت مسمى (عاصفة الجزيرة).