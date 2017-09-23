(حجاب) يلتقي وزير الخارجية التركي ويبحث معه أولويات المرحلة

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التقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة المنسق العام الدكتور رياض حجاب، وزير الخارجية التركي “جاويش أوغلو” مساء أمس الجمعة ٢٢ أيلول/سبتمبر، في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وبحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والميدانية المتعلقة بالشأن السوري، إضافةً للخطوات والأولويات التي من الواجب اتخاذها في سبيل تحقيق الانتقال السياسي، بحسب موقع “الهيئة العليا للمفاوضات”.

وكان وفد الهيئة العليا للمفاوضات وصل لنيويورك مساء الأحد الماضي ليلتقي مع رؤساء الدول ووزراء خارجيتها في سبيل إيصال مطالب الشعب السوري ورسالته وعكس معاناته على أهم المنابر الحقوقية والإنسانية في العالم