اتفاقٌ على فتح الطريق بين مسرابا وحمورية في الغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

اتفق “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” اليوم السبت (23 أيلول/سبتمبر)، على إزالة السواتر الترابية بينهما، وفتح الطريق بين بلدتي مسرابا وحمورية في غوطة دمشق الشرقية.

وأفادت “القيادة الموحدة” من خلال قناتها على “تلغرام”، بأنه تم اليوم الاتفاق بين جيش الاسلام وفيلق الرحمن على فتح طريق حمورية حاجز ابن تيمية مسرابا.

وأكد المصدر أن هناك خطوات عملية لإنهاء الملف بين الطرفين.

وكان قد تم إعلاق طريق مسرابا حمورية بالسواتر الترابية منذ نحو خمسة أشهر، إثر الاقتتال الأخير بين الفصيلين في المنقطة.

وفي سياق آخر، أفاد موقع “الوطن اون لاين” الموالي بدخول 42 شاحنة مساعدات إنسانية إلى مدينة حرستا بريف دمشق عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري.

ووثق الدفاع المدني في ريف دمشق أمس مقتل “وائل حلوة” وإصابة مدنيين آخرين جراء قصف مدفعي استهدف الأحياء السكنية في بلدة النشابية، بالتزامن مع استهداف المنطقة بالرشاشات الثقيلة، وسقطت صباح اليوم قذيفة مدفعية على الأحياء السكنية في مدينة كفربطنا ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.