عشرات البراميل المتفجرة استهدفت (بيت جن) بالغوطة الغربية خلال يومين

محمد كساح: كلنا شركاء

قالت مصادر عسكرية إن قوات النظام استهدفت مزرعة بيت جن في الغوطة الغربية لدمشق بالعديد من البراميل المتفجرة والألغام البحرية اليوم السبت (23 أيلول/سبتمبر)، ما أدى لزيادة الدمار الهائل في المنطقة التي تعتبر آخر معاقل المعارضة في جبل الشيخ.

وأفاد “اتحاد قوات جبل الشيخ”، وهو تجمع عسكري لكافة الفصائل العاملة في المنطقة، من خلال قناته في “تلغرام” بسقوط بأربعة براميل متفجرة وثمانية ألغام بحرية على المنطقة.

وتحدث الاتحاد عن دمار هائل طال منازل المدنيين والبنى التحتية في مزرعة بيت جن، خلفته مروحيات النظام وقذائف الهاون والمدفعية.

كما أوضحت صور بُثت على مواقع التواصل آثار الدمار الذي طال البيوت السكنية للمنطقة.

وبحسب “اتحاد قوات جبل الشيخ” تم تسجيل سقوط أكثر من 35 برميلاً متفجراً وأكثر من 15 لغماً بحرياً إضافة لـ 80 قذيفة مدفعية خلال اليومين السابقين.

ويسعى النظام بشكلٍ متكررٍ لفرض سيطرته على المنطقة حيث يركز على استهدافها بالمدفعية الثقيلة والبراميل المتفجرة.

كما يفرض النظام على المنطقة حصاراً محكماً معتبراً إياها منطقة عسكرية، بعد اتفاق المصالحة الذي عقده النظام مع باقي بلدات جبل الشيخ، مثل بيت تيما وبيت سابر.

وحاول النظام خلال الأشهر الماضية شن هجمات عنيفة على كل من بيت جن ومغر المير من خلال محاولته التقدم في محوري الزيات والضهر الأسود، لكن دون جدوى.