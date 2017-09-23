بالفيديو… الطائرات الروسية تُدمّر مقراً لـ (فيلق الشام) وتقتل وتجرح من فيه

صفوان أحمد: كلنا شركاء

سقط عناصر مقرٍ لفيلق الشام، بين قتيلٍ وجريح، اليوم السبت (23 أيلول/سبتمبر)، إثر غاراتٍ جويةٍ روسيةٍ مكثفةٍ استهدفت بشكل مباشر المقر قرب بلدة مرديخ بريف إدلب.

وقال “عبد الرزاق الصبيح” مراسل “كلنا شركاء”، إن الطائرات الروسية استهدفت بشكل مباشر ومتكرر مقراً لفيلق الشام قرب بلدة مرديخ بريف إدلب، بنحو 14 غارةً جويةً، ما أدى إلى مقتل 13 عنصراً في حصيلةٍ أولية، وإصابة نحو 40 آخرين.

وأضاف مراسلنا أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى المقر المستهدف، وعملت على نقل المصابين وانتشال الضحايا، وأثناء ذلك، استهدف الطيران الروسي المقر مرة أخرى ما أدى إلى إصابة أربعة من متطوعين في الدفاع المدني بجروح، وخروج إحدى الآليات (سيارة التدخل السريع) ومعدات البحث والإنقاذ عن الخدمة.

ونشرت صفحة الدفاع المدني في محافظة إدلب، تسجيلاً مصوراً للحظة استهداف فريق الدفاع المدني بغارة مزدوجة أثناء عملهم في إجلاء الضحايا والمصابين في بلدة مرديخ جنوب مدينة سراقب.

وأشار مراسلنا إلى أن 4 غارات جوية متتالية استهدفت أطراف بلدة حيش، أدت إلى إصابة شخص بجروح، في حين قضى ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة، إثر قصف جوي روسي على محيط مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

ووفق مراسلنا، فإن ضحايا استهداف مقر فيلق الشام هم:

ميسر فاروق العلي

جمعة عبد الرزاق الحسين

نعسان عبد القادر شيخ علي

حسين حسن النايف

علي أحمد الحسون

محمد خالد الحسين

محمد حاج علي

عبد الفتاح محمد الغريب

ضرار الشبيب

هاشم احمد حمادي

محمد جمعة الامنة

يوسف الخليل

عيد الحمد